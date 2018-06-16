1. Во время очередного судилища, которое состоялось сегодня, украинскому активисту Владимиру Балуху стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, сделали укол и продолжили судилище. Состояние украинца по-прежнему тяжелое. Балух пожаловался на то, что на протяжении последних трех дней у него очень сильно болит сердце. На его просьбу предоставить врача в симферопольском СИЗО ему категорично было отказано. На протяжении недели в камере у Балуха оккупанты проводят обыски утром, днём и вечером, доводя его до психического срыва.

Позже палач режима Татьяна Пыркало на 2 месяца продлила арест Балуху, которого снова судят за якобы избиение начальника СИЗО. Напомню, Владимир Балух находится на частичной голодовке 89-ый день, Олег Сенцов — 33-ий день.

2. Прочтите, как обстоят дела с водой в Белогорском районе Крыма. Это тот самый район, откуда оккупанты хотят перебрасывать воду на север. Только непонятно, где они эту воду возьмут: “По многочисленным просьбам жителей села Новожиловка, что находится в Белогорском районе, хочу занести в черный список организацию Вода Крыма! Воду нам дают один раз в два дня — на два часа. Но это все ничего, если бы все было именно так! Последние два месяца даже этой воды мы не видим!!! А последнюю неделю вода идет 15 минут раз в два дня, в течение которых можно набрать всего 4 ведра воды — вот такой у нас напор. Огромная просьба к вышестоящему начальству обратить особое внимание на данную статью! Так жить невыносимо!!!!”.

3. В Ялте вчера вечером произошёл очередной мини-блэкаут. Остановились все троллейбусы, спровоцировав дичайшие пробки. Напомню, что вчера же в 10 утра блэкаут накрыл центр Керчи. Свет в дома людей дали только поздно вечером.

4. По отключенному уличному освещению во многих районах Ялты ощущается дефицит электроэнергии.

5. Процветание медицины в говени: “Сегодня разговаривал с заведующим отделением кардиохирургии (в Керчи). Говорит, уже полгода не делаются операции, а аппарат, который пишет диски или как там, не работает! Отправляет в г. Пермь лечиться за свой счет. Вопрос — почему на весь Крым нет функционирующего отделения? За 3000 км ехать — можно и не доехать. Прошу людей, кто знает, где в Крыму сделать операцию (шунтирование), написать. Анон”. Ответы: “Симферополь”, “Моя мама делала год назад данную операцию в Ростове”. Как видите, Керчь окончательно утонула в говени. Симферополь ещё держится, но очереди там на месяцы. А врач отправляет в Пермь, потому что, наверняка, сам является понаехавшим мудаком. И вот комментарий от нашего крымчанина: “До оккупации в Крыму делали аортокоронарное шунтирование, и очень хорошо, а также была программа реабилитации. Один из ведущих врачей Крыма в этой области уехал в Киев сразу после аннексии. А теперь, видимо, угробили всё окончательно”.

6. На ялтинском паблике местные жители поделились новостями процветания, рухнувшими после моста ценами и высокими российскими зарплатами. Если коротко, довольны только понаехавшие: “Рассматриваю Ялту для переезда на ПМЖ. Сама родилась в Крыму, но долгое время проживала на Крайнем севере. Хочется вернуться назад, продать свою квартиру, добавить накопленные средства и купить там. Расскажите, как сейчас жизнь в Ялте, реально ли приобрести жилье (интересует стоимость однокомнатных квартир недалеко от моря), какая ситуация с трудоустройством и ценами? Пожалуйста, если можно, давайте обойдемся без политики и негатива. Анонимно”. Ответы: “Средней зарплаты хватает на еду + оплата квартплаты и ещё обычно остаётся около 10-15 %”, “У нас дорого "жить" и толком нет "хорошей" работы”, “1-к.кв. НЕДАЛЕКО от моря будет стоить МИНИМУМ 3 ляма, и то нужно еще поискать”, “Да из Ялты бежать надо. Здесь все госструктуры ещё при Януковиче живут”, “Если ехать с севера, то тут жопа полная. Зарплаты — мелочь по сравнению с нефтедобывающими районами севера, а если ещё и на нефтянке работали, то разница будет колоссальной, а цены такие же, как на севере”, “Лучше не приезжай. Квартиры дорогие, работы мало, зарплаты нищенские, а цены, как в Москве”, “Наверняка, найдутся желающие поменяться, даже доплатят вам”, “Переехал с Урала, чувствую себя здесь отлично”.

7. Даже почти смешанный с гаванью Крым, буквально на остатках сделанного Украиной за 60 лет, в сравнении с лаптеландией, все еще рай земной. Поэтому и прёт саранча — догрызть: “Качество жизни в Крыму выше, чем в любом другом регионе рф! Мне есть с чем сравнивать, поверьте!”, — написал понаех.

8. Ватники Керчи обсуждают повышение пенсионного возраста женщинам до 63 и мужчинам до 65 лет: “Да куда же поднимать, мы и так не доживем. Сколько молодежи умирает, ужас”, “Я думаю, что пид*расы гнобят собственный народ с каждым годом всё больше и больше!!!”, “Жесть”, “А путин на прямой линии говорил, что не будут же? Не?”, “Это было бы смешно, если бы не было печально”, “Царь добрый, бояре злые”. Тем временем на феодосийском паблике поинтересовались: “Правильно ли поступает правительство, поднимая пенсионный возраст, или есть альтернативы?”. Прозвучали такие ответы: “Что же тут может быть правильного?”, “Поднимают все, кроме зарплат”, “На пенсию вперед ногами”, “А все потому, что люди предпенсионного возраста на улицу с вилами не выйдут”, “Че суетиться? С нашими зп мы просто-напросто не доживем”, “Хочешь помочь государству — сдохни до пенсии!!!!”, “Не доживем”, “Пусть сдохнет путлер и те твари, которые на выборах за него жопу рвали” .

9. История такая: лапти-путешественники из Калуги притащили с собой в Крым бюст путина, чтобы понаделать с ним фоток на фоне скреп, включая мост. Любопытно, с бюстом Порошенко в руках как быстро госпитализируют на материковой Украине?

10. Пляжники, отдыхающие в курортных поселках Южного берега оккупированного Крыма, продолжают бороться с мазутом, разлившимся в море в конце прошлой недели. Оккупанты проблему отрицают, обвиняя людей в “преувеличенном сгущении красок”. А помните, как до оккупации российские пропагандоны поносили Крым последними словами, придумывая всякого рода проблемы и угрозы, которые якобы ждали россиян в Крыму? А теперь даже о реальных проблемах молчат.

11. Посмотрите фоторепортаж из Феодосии: пустые пляжи и ЖД вокзал, забор на автовокзале, портреты путина и объявления пассажирских перевозчиков на материковую Украину на каждом столбе.

12. Пляжи Оленевки всё ещё пусты. Вода тёплая. И свежая версия ватных ресурсов — все ушли смотреть футбол.

13. На пляжах Судака появилось немного туловищ.

14. Про туристов в Севастополе выскажусь. В город столько запоребриковых понаехало, что теперь и летом, и зимой ощущение, будто находишься на самом загаженном пляже в августе — все акают и свинячат…

15. В Крыму продолжаются обострившие 13 июня после блэкаута проблемы с мобильной связью и интернетом. Оккупанты причиной ухудшения и без того отвратительной связи назвали “аварию на транспортном узле МТС-Ростелеком в Краснодаре”.

P.S. “Разговорился со знакомым ватаном по поводу террористов в Сирии. Ватник заявил, что там одни бандиты. Спросил у него, как он определяет бандитов? Ватник ответил: у них нет ни шевронов, ни погонов… Сказал ему: да, прям как армия россии в 2014 году в Крым вошла — ни погонов, ни шевронов… Ватник обиделся”.