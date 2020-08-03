1. Оккупанты в Форосе таки уволили кизяка, который с нагайкой выгонял с пляжа руссо туристо и напал на женщину, снимавшую все это на видео. Уволили только потому, что инцидент получил “высокий общественный резонанс”, — как говорится в сообщении. А если бы не было видео, то кизяк продолжил бы махать нагайкой и дальше. В Форосе изначально инцидент отрицали. Появилось и более полное видео произошедшего, на котором видно, что сначала на кизяка кидались сами руссо туристо. Так что все очень гармонично в этой истории.

2. Новости процветания: преступница Поклонская заявила, что хочет приехать в выживающую Феодосию с группой спецназа для наведения порядка: “После приёма в Феодосии появилось желание на несколько дней приехать туда с группой спецназа по наведению порядка. Феодосия является жемчужиной Крыма — с разнообразием достопримечательностей и уникальной природой. Но сегодня этот город просто выживает и вынужден терпеть такие безобразия как выбросы канализации в море, строительство в прибрежной полосе, свалки… а также неприкосновенность известного всему Крыму "застройщика" — специалиста по мошенничеству, у которого, наверное, "лицензия" на продолжение жульничества. "Пролетает", как торпеда, мимо глаз правосудия”. Интересно, о каком застройщике говорит Поклонская, которого знает весь Крым и который безнаказанно творит беспредел и является мошенником? Уж не про Константинова ли?

3. Жители Крыма комментируют ДТП на трассе смерти, которое унесло жизни девяти человек. Прочтите комментарии, чтобы понять, что, для чего и какой ценой оккупанты построили ДЛЯ СЕБЯ: “Значимые проекты в Крыму делают варяги, которые не знают, не любят, не понимают Крым. А трасса “Таврида”, скорее, нужна воякам, а не обычным гражданам. Деньги на ветер”, “Приведите трассу к нормальным условиям”, “40 трупов каждый год генерировал этот строительный объект (в два раза больше, чем старое шоссе)”, “Это жесть — ни заправок, ни остановиться нигде нельзя. В туалет, сорри. Равшан и Джамшут — их проект”, “Мы об этом предупреждали давно. Идиотский преступный проект-капкан”, “За эти 5 лет, пока трасса строится, по статистике, на ней погибло больше людей, чем за 25 лет Украины. А когда ее достроят, что будет, если ее уже сейчас народ зовет дорогой в АД и дорогой смерти”, “Плохая аура у этой трассы. Там все время аварии”, “Хочу сказать, что трасса сама сравнительно хорошая, но вот про безопасность и инфраструктуру при строительстве подзабыли”, “Ехали по “Тавриде”, покрытие хорошее, НО: отстойники все заблокированы, остановиться передохнуть, подышать негде!!! Очень большой участок без связи, нет связи мобильной, нет интернета!!! Освещения нет!!! Если произойдет авария, то вызвать помощь нет возможности, а в темноте еще и не увидят проезжающие машины.

Еще один момент — дорога на возвышенности, и любой съезд — это 100% перевертыш и травмы тяжелые. Если бы было ровно, то ушел в поле и выжил”, “По старым трассам везде есть улавливающие тупики, карманы для отдыха или просто на непредвиденный случай. А сейчас новая трасса и даже, извините, <помочиться> негде, терпи десятки километров”, “Слишком дорогой "зеленой" ценой Крым заплатил за эту трассу. Дорога идет через леса в районе Севастополя, там собираются еще вырубить на 800 млн р. деревьев — это немыслимый экологический ущерб для Крыма. Уже причем не вспоминаем об уничтоженных 300 км лесополос. Истинному крымчанину действительно жалко убитые растения, животных, которые не смогут мигрировать и потеряли часть естественного обитания”, “Зачем нужно было горы-то воротить??? А про климатические особенности тот, кто проектировал, подумал? А сколько уникальных зон и терруаров уничтожено??? Явно даже ни разу не ступавший по земелюшке нашей человек проектировал!!!”, “Даже удовольствия от движения по хорошей дороге минимум, потому что видишь лишь отбойники и стены. По старой трассе едешь — наслаждаешься видами, дышишь лесом и степью. На "Тавриде" Крыма нет. Голая функция и ноль эстетики”.

4. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 28 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 3, двое из которых — понаехавшие. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1621 человека, в том числе 352 в Севастополе. Умерло 44 человека, в том числе 9 — в Севастополе.

5. Керченские очень ватные пропагандоны опубликовали материал под заголовком “Какой была керченская набережная 10 лет назад”, в котором говорится: “Керченский любитель фотографии Григорий Исаченко прислал в нашу редакцию снимки набережной, сделанные в 2010 году. Посмотрите, сравните с нынешней набережной. Как вам?”. И сравнивать есть с чем. Для того, чтобы вы поняли, как оккупанты запустили город, я для сравнения нашел работающую вебкамеру, чтобы показать вам разницу до оккупации и сейчас. Посмотрите, как Украина “угнетала” город и как он “запроцветал” в оккупации.

6. Кримська резервация, легендарний Ватостополь, 2/08/2020. Гауляйтер Развожаєв прийшов на веселе дитяче свято — день ВДВ. Фонтанів поблизу не було, тому малюки-штурмовики купалися в пилу.

7. Окупований Крим, колишня дитяча оздоровниця Євпаторія, 2/08/2020. Думаєте, побідошаленство закінчилося? Як би не так! Місцевий путлєр’югенд і декілька десятків співчуваючих ватників розгорнули на місці розстрілу 5000 осіб “прапор перемоги” площею 200 м² та влаштували хоровод.

8. Скрепную севастопольскую вату снова трясет от понаехов, которые не чтут “легендарность” города срусской славы. Ватники недовольны поведением руссо туристо, которые спят на газонах в центре городе: “Раньше на Приморском бульваре не допускалось гулять в рабочей одежде, только опрятно одетым. Офицеры в форме, дамы в красивых платьях. Теперь же на Приморском бульваре даже газоны превращаются в пляж. Многие, кажется не понимают, в каком городе они находятся. Хотелось бы, чтобы полиция обратила на это внимание и пресекла это свинство”, “Вообще оборзели, по-моему, эти заезжие туристы. Бескультурье полное. Они что, съезжаются полежать на газонах? Дома на карантине еще не выспались, приехали к нам на травке поваляться? Просто безумство!”, “Если где-то кто-то и начал валяться, то только такие, как вы, понаехавшие. В Севастополе считалось даже дурным тоном мужчинам летом ходить в шортах. Это была южная культурная столица, пока сюда не нахлынуло быдло”, “Быдлятины понаехало в город, им под каждым под кустом здесь готов и стол, и дом”, “Шваль приехала учить жизни севастопольцев. Позорище”.

P.S. “Быдлятины понаехало в город, им под каждым под кустом здесь готов и стол, и дом” — думаю, к концу оккупации ватники будут гнать понаехавших из мухосрансков на “ПМЖ” в Крым рашистов активней, чем бандеры.

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