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"Нет туалетов и душ у всех на виду!" Оккупанты в Крыму провалили курортный сезон. Фото

11.9т Читать материал на украинском

В текущем курортном сезоне в оккупированном Россией Крыму наблюдается плачевное состояние популярных курортных зон.

Как сообщает "Крым. Реалии", в этом году крымские пляжи готовились и сдавались в спешке.

"Многие из них за три дня до официального старта курортного сезона не были готовы к приему отдыхающих. Поэтому документы для их открытия профильные службы выдавали в "горящем режиме", – пишет издание.

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Журналисты побывали на популярных пляжах в Ялте и обнаружили там ряд проблем. Например, на пляже "Ливадийский" всего два биотуалета и спасательный пост. Своего душа у пляжа нет.

На пляже "Дельфин" за туалет и душ нужно платить отдельно 20 и 30 российских рублей соответственно. Платный туалет также установлен на пляже "Корсар". За ключами от него нужно идти в местный бар. Свой душ на пляже не работает – закрыт на ключ, поэтому отдыхающие моются на соседнем, где оборудованы самодельные душевые шланги.

Издание отмечает, что не смотря на разгар курортного сезона, не все пляжи готовы обеспечить отдыхающих бесплатными туалетами и душевыми.

Пляжи в Ялте

Пляжи в Ялте

krymr.com

Пляжи в Ялте

Пляжи в Ялте

krymr.com

Пляжи в Ялте

Пляжи в Ялте

krymr.com

Пляжи в Ялте

Пляжи в Ялте

krymr.com

Пляжи в Ялте

Пляжи в Ялте

krymr.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму, несмотря на самый разгар лета, совсем нет туристов – пляжи и кафе пустуют.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Ялта
Теги
Крым отдых Крым
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Слабо поехать? Только учтите, места на пляжах надо занимать не позже 7 часов.
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