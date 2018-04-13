Необразованные уголовники: режиссер из Украины жестко прошелся по россиянам

"Криминальный менталитет" и нежелание образовываться является главной проблемой россиян.

Такое мнение в интервью британскому изданию The Guardian выразил украинский режиссер Сергей Лозница, передает "Лента.ру".

Он назвал российскую историю замкнутым кругом, выбраться из которого мешает "криминальный мозг и криминальный менталитет".

"Очень сложно изменить менталитет целой нации. Большой вопрос заключается в том, как дать образование людям, которые не хотят образовываться", — сказал Лозница.

Кинематографист подчеркнул, что именно в этом заключается трагедия России.

Отметим, Сергей Лозница является режиссером таких фильмов, как "Счастье мое", "В тумане" и "Кроткая". В 2014 году он снял документальную ленту "Майдан".

Сергей Лозница

Как писал "Обозреватель", ранее известный академик назвал главную беду украинцев.