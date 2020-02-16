Нельзя пылесосить категорически: названы топ-13 вещей

Уборка пылесосом может показаться отличным и удобным решением, но некоторые вещи просто нельзя пылесосить.

Вместо этого стоит обойтись щеткой и совочком, пишет Reader's Digest.

Кофейная гуща. Влажную гущу очень сложно убирать, но ни в коем случае не пылесосьте ее – она забивает поры фильтра, портит мотор и способствует появлению плесени в приборе.

Влажная еда. Вещи, которые содержат много влаги, например, кусочки свежих овощей, фруктов, салатов, нельзя пылесосить. Они могут забить пылесос и повредить мотор. Более того, они начинают гнить и неприятно пахнуть.

Засохшие растения. Увядшие цветки и мертвые листья, опавшие с комнатных растений, могут легко засорить ваш пылесос, поэтому лучше собирайте их вручную.

Пепел из камина. Лучше посыпать пепел и угольки влажной кофейной гущей, чтобы обеспечить хорошее сцепление частичек пепла и только тогда сметать их в совок. Таким образом вы не поднимите вредной пыли и не будете ею дышать.

Строительная пыль. Она состоит из мельчайших частичек, которые могут убить мотор или попасть обратно в воздух. Вместо пылесоса вооружитесь щеткой и совком для своей же безопасности и долговечности пылесоса.

Монетки и мелкие игрушки. Прежде чем пылесосить пол, убедитесь, что на нем нет мелких детских игрушек или монеток — под действием тяги игрушки могут разломаться на части, а монетки могут прорезать пылесборный пакет и повредить мотор.

Жидкость. Пылесосить жидкость опасно – вас может ударить током, пылесос может сломаться. Собирайте жидкость тряпкой, шваброй, бумажными полотенцами.

Электрические провода. Пропылесосить провода не кажется опасным делом, к тому же можно добраться до труднодоступных углов, но пылесос может повредить изоляцию проводов.

Декоративная косметика. Тени для глаз, бронзер, тональный крем, румяна и даже кусочки губной помады – ничего из этого нельзя пылесосить. Они могут растаять внутри пылесоса и нанести ему серьезный ущерб.

Почва. Ковер можно испортить, загнав частички грязи еще глубже в материал, а влажная почва может повредить мотор.

Пучки волос. Они забивают пылесос, а потом их нужно выуживать своими руками, чтобы пылесос снова заработал как нужно. Сэкономьте себе время и подметите все щеткой, а если волосы лежат на ковре, то соберите их руками.

Измельченная бумага. Лучше подметите все щеткой, а если клочки бумаги упали на ковер, то руками. Да-да, придется поползать, но зато не придется тратиться на ремонт пылесоса.

Большие осколки стекла. Не стоит доверять эту работу пылесосу, поскольку стекло может повредить внутренности прибора. Соберите большие куски руками или щеткой, а затем тщательно все подметите.

Как сообщал OBOZREVATEL, губки для мытья посуды необходимо менять как минимум раз в неделю, поскольку они и пространство вокруг могут содержать более 360 видов бактерий.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!