Небо затянет облаками: синоптики уточнили прогноз на 1 октября в Украине

На территории Украины во вторник, 1 октября, будет теплая погода. Дожди вероятные ночью, а днем в основном будет сухо. Небо затянет облаками, но время от времени будет появляться солнце. Дневная температура будет колебаться в пределах +14...+23 градуса.

Как сообщили на сайте Укргидрометцентра, теплее всего будет на западе и юге, прохладнее – на севере, востоке и в центре.

Ночью дождь пройдет почти во всех регионах страны, не затронет только Винницкую, Кировоградскую, Одесскую и Николаевскую области.

Синоптики уточнили прогноз на 1 октября в Украине

Днем на большей части территории Украины не ожидается осадков – будет облачно с прояснениями. Правда, дожди таки пройдут в Луганской, Донецкой и Харьковской областях.

На западе дневная температура достигнет +16...+23 градусов, на юге – до +20...+23. А вот в центре и на севере будет прохладнее – столбики термометра не будут подниматься выше +14...+17 градусов. На востоке же ожидается +16...+18 градусов. А ночью на территории страны будет +10...+16.

В Киеве дождь пройдет только ночью. Тогда температура ожидается в пределах + 12...+14 градусов. Днем станет совсем немного теплее – до +14...+16.

На странице Укргидрометцентра в Facebook уточнили, что ветер преимущественно будет северо-западным, 7-12 м/с, ночью и утром – порывы 15-20 м/с.

Прогноз также дала известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +17...+23 градуса, лишь на севере будет свежее – до +14...+17.

Она отметила, что дождей ожидать не следует: только вдоль северной границы, а также на крайнем востоке существует вероятность небольших осадков.

"В Киеве 1 октября будут свежим, +15 градусов, с периодическими облаками, но без существенных осадков. Я уже хочу писать прогноз на 2 октября, потому что погода по всей Украине ожидается роскошной – солнечной и теплой", – добавила Диденко.

Прогноз погоды на 1 октября Facebook Натальи Диденко

Прогноз погоды на 1 октября Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют, что октябрь, второй месяц осени, будет теплее многолетней нормы в Украине. Начало ноября будет также теплым, однако уже в середине месяца выпадет снег.

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