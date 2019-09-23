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23 сентября • обновлено в 23:02
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Не выносит украинцев: муж бухгалтера "Квартала" попал в руководство ГУР

14.5т Читать материал на украинском

Директором Департамента стратегической разведки Главного управления разведки Министерства обороны Украины назначен Алексей Пашков – муж главного бухгалтера студии "Квартал 95".

Об этом написал в Facebook журналист Владимир Бойко.

Он отметил, что Пашкову в июне 2019 удалось пройти сразу шесть ступеней и, не имея какого-либо опыта управления личным составом, с должности старшего офицера управления военно-технического сотрудничества ГУР МО Украины "перепрыгнуть" в кресло заместителя директора Департамента стратегической разведки, а затем и возглавить его.

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Муж бухгалтера "Квартала" попал в руководство ГУР

Муж бухгалтера "Квартала" попал в руководство ГУР

"Тем самым Пашков за два месяца перескочил с подполковничьей должности на генерал-лейтенантскую", – обратил внимание Бойко.

"Нет сомнений, что 14 октября в День защитника Украины мы увидим указ главы государства о присвоении мужу главного бухгалтера ООО "Студия Квартал 95" генеральского звания вместе с предоставлением новой квартиры в столице при этом, не на Троещине или Борщаговке", – продолжил Бойко.

Муж бухгалтера "Квартала" попал в руководство ГУР

Муж бухгалтера "Квартала" попал в руководство ГУР

24 канал

Кроме того, вскрылись и другие скандальные факты о Пашкове. По словам журналиста, новоназначенный глава департамента ГУР "на дух не выносит украинцев с их языком" и якобы просит обращаться к нему исключительно на русском.

Не выносит украинцев: муж бухгалтера "Квартала" попал в руководство ГУР

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава СБУ Иван Баканов назначил своим заместителем генерал-майора Анатолия Калюжняка, который работал во времена президентства Виктора Януковича.

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Место
Украина
Теги
95 Квартал Главное управление разведки Министерство обороны Украины
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Хохлоскота Хозяин
Хохлоскота Хозяин
ахахахахахаха, норм времечко для окраины
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
ну теперь у нас разведка точно будет сратегической! Суки!!!
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Даценко Татьяна
Даценко Татьяна
То ли ещё узнаем! Так просачивается понемногу...к концу года дно всплывёт)))
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