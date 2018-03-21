Не смогут совершать экзорцизм: Папа Франциск наказал украинских монахов

Папа Римский Франциск лишит монашеского сана отца Антония Планчака и восьмерых монахов из Тернопольской области из-за распространения фейковых "откровений" и нарушения правил.

Священнослужители являются бывшими членами монастыря Святого Теодора Студита в с. Колодиевка. Теперь они незаконно находятся в с. Посич Ивано-Франковской области. Об этом говорится в официальном заявлении Украинской греко-католической церкви.

"Они теряют принадлежность к монашескому сану, не имеют права носить монашескую одежду, теряют все права и лишаются всех обязанностей, вытекающих из приношения монашеских обетов, и не могут больше называть себя монахами", - сказано в заявлении.

Кроме того, отцы Планчак и Костевский больше не смогут священнодействовать.

"Они не могут служить Божественную Литургию, уделять Святые Таинства и совершать другие богослужения в храме или вне его, в частности совершать любые публичные молитвы за больных, экзорцизмы или подобные практики", - отметили в греко-католической церкви.

Под действие решения попадают: иеромонах Антоний-Григорий (Роман Планчак), иеромонах Андрей (Николай Костевский), брат Макарий (Николай Кошарский), брат Иоанн (Михаил Ратич), брат Варфоломей (Андрей Зубрицкий), брат Иаков (Дмитрий Сасин), брат Пантелеймон (Иван Василик), брат Марьян (Муховский), брат Николай (Хахула).

В пресс-службе напомнили, что с 2004 года в монастырях Святого Теодора Студита и Введения во храм Пресвятой Богородицы распространялись для монашествующих и мирян так называемые "откровения" и "послания".

Священнослужители сообщали, что сестра Мария Баран "слышит голос" Бога-Отца, Бога-Сына, Бога-Духа Святого, Пресвятой Богородицы и некоторых святых. "Послания" записывал отец Антоний-Григорий Планчак. Он, не имея прав и оснований, подтверждал их достоверность и происхождение от Бога.

С 2005-2015 годы в монастырях провели несколько канонических проверок, в результате чего были выявлены нарушения дисциплины. Так, часть монахов не придерживались устава, а в деятельности руководствовались указаниями сестры Марии.

"Вышеупомянутые группы специалистов, выполняя поставленную перед ними задачу, обнаружили в обоих монастырях факты большого злоупотребления духовным саном, что привело к вредным последствиям для духовной жизни, психического и физического здоровья многих людей", - отметили в УГКЦ.

Специальная комиссия, созданная распоряжением главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава, не обнаружила никаких признаков сверхъестественного происхождения "голосов". Кроме того, были подтверждены манипуляции понятиями монашеского послушания со стороны священнослужителей.

В результате, монастырь Святого Теодора Студита реорганизовали. Часть монахов не приняла замечаний церковной власти и отказалась ее слушать.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве поймали человека, подозреваемого в убийстве, который представился помощником монаха из УПЦ Московского патриархата.