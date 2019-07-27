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"Не скигли, Кровосися!" Азаров и Соколова устроили баттл в сети

10.9т Читать материал на украинском

Известная украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова ярко высмеяла экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, который возмутился ее публикацией о результатах внеочередных парламентских выборов.

Как написала в своем Facebook Соколова, Азарову не понравился ее пост в Twitter, где она назвала голосующих за партию "Оппозиционная платформа — За жизнь" у**анами.

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"Самое печальное, что среди нас есть 11,4% у**анов, которые голосовали за Медведчука. 13 тысяч погибших бл*ть", — эмоционально прокомментировала результаты выборов журналистка.

Это не понравилось экс-премьер-министру времен бывшего президента Виктора Януковича Николаю Азарову, который призвал обратить внимание на публикацию президенту Владимиру Зеленскому.

"После государственного переворота в Украине исчезла журналистика. Прочитайте пост украинской телеведущей, актрисы и журналистки Янины Соколовой. В любой другой стране за такой пост привлекли бы к ответственности. Новому президенту стоило бы обратить внимание на разжигание ненависти журналистами", — написал Азаров.

Ждать ответа Янины Соколовой на комментарий Азарова долго не пришлось. "Кровосися следит за моим Twitter. Переживает... за судьбу журналистики. Говорит, что исчезла. Не скигли, Янович. Когда назад с загнивающей Европы?", — написала журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, на украинскую журналистку Янину Соколову с оскорблениями набросился таксист в Одессе. Поводом для конфликта стало украиноязычие телеведущей.

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Персоны
Янина Соколова Николай Азаров
Место
Украина
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
"Філолог" негодує)))
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Боков Олег
Боков Олег
Rudenko Konstantin, за дерев~яним пальто гіднота скаче до АТО. Бо щеж не вся з майдану мразь в грунти Донбасу уляглась. А ми, 73 відсотки українців, за мир з Донбасом тай з Росією.
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