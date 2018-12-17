Не поделили девочку: в Одессе подрались Деды Морозы. Видео 18+

В центре Одессы два Деда Мороза устроили драку в присутствии детей и женщин. Под елкой на Дерибасовской позировал первый Дед Мороз (Тимур) с мужчиной и ребенком.

Мужчина подошел ко второму Деду Морозу (Мустафе) и попросил их сфотографировать в компании Тимура, сообщила Думская (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

После этого Деды Морозы начали оскорблять и выгонять друг друга из-под елки. Со словами "с*ка вали отсюда" они кинулись друг на друга, и началась драка. Драка сопровождалась криками женщин и слезами детей.

Драка Дедов Морозов в Одессе

Как пишет издание, во время перепалки Дедов Морозов подошла Снегурочка и спросила Тимура, собирается ли тот платить. Как позже объяснил Тимур журналистам, именно она "снимает" мзду с артистов и "животноводов" — якобы в интересах кого-то из городского руководства.

"Это помощник инспектора "Муниципальной стражи". Она собирает дань! Неофициально. Я уже четвертый год работаю на Дерибасовской Дедом Морозом. Мы не облагаемся никакой данью, никакими налогами. Дедов Морозов ни при царе-батюшке, ни при "красных", никто никогда не трогал. Ко мне подошли и требуют от меня дань, это, честно говоря, наглость, беспредел и развод три в одном! Человек тут получает крохи, а требуют в разы больше! Есть такой инспектор Дурикин Сергей Павлович, которому я платил деньги за "баскетбол" (летом был такой аттракцион на Дерибасовской), а сейчас, когда я отказался платить, а берут они деньги не напрямую, а через третьих лиц… Летом - это девушка, которая занимается голубями, зимой - Снегурочка. А я платить отказался. И сейчас вы видели их реакцию", — заявил Тимур.

В "Муниципальной страже" журналистам подтвердили, что Дурикин у них работает.

"Зона его ответственности — Дерибасовская. Он подходил к Дедам Морозам, просил культурно себя вести, потому что были жалобы на них. Что касается поборов, то это невозможно: не в его полномочиях разрешать или запрещать такую деятельность, как он может с них брать деньги?".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на строительной площадке произошла массовая драка: охранники стройки напали на активистов.