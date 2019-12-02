"Не будьте равнодушными!" Порошенко обратился к молодежи с мощным призывом

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко выступил на форуме "Солидарной Молодежи".

Как отметил в своем выступлении политик, шесть лет назад украинская молодежь вышла на Евромайдан, чтобы выразить свое решительное "нет" развороту Украины от европейского будущего – в сторону Российской империи. И сегодня Украина снова нуждается в защите (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

"1 декабря 2013-го года миллионы украинцев вышли сказать решительное "да" европейскому будущему нашего государства. Миллионы украинцев вышли сказать решительное "нет" Путину и Януковичу, который хотел нас, наше государство вернуть в зону российского влияния, в российскую империю, в Советский Союз.

1 декабря 2013 я на Банковой собственными глазами видел побитых зверски журналистов и провокаторов, которые организовывали все это. Для чего они это делали? Для того, чтобы запугать украинцев. Это была их тактика", – напомнил Порошенко.

Петр Порошенко на форуме "Солидарной Молодежи" Facebook \ Петр Порошенко

Как отметил пятый президент, эта тактика через шесть лет не изменилась.

"Только теперь они не только студентов бьют, но и бросают за решетку киборгов, добровольцев, волонтеров. Сначала они получают незаконные инструкции из Офиса президента, а затем незаконным образом их реализуют. Нам небезразлична судьба нашей страны, и мы не допустим такого поведения власти", – предостерег Порошенко.

Он отметил, что позиция "Европейской солидарности" будет оставаться государственной.

"Мы будем защищать Украину. Украина сейчас нуждается в защите не менее, чем в 14-м году. Когда прямо из университетских аудиторий, прямо с майдановских палаток украинская молодежь ушла на фронт", – напомнил Порошенко.

"Сейчас в нашей защите нуждается армия. Я подчеркиваю: только Вооруженные силы Украины – а не какие-то бумажки меморандумов – являются гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины. С 2014 по 2019 годы армия защитила украинскую землю. Сейчас армия нуждается в нашей защите. Мы должны защитить наших героев, генералов, офицеров, солдат – чтобы их вычеркнули из истории", – призвал Порошенко.

Он также обратил внимание на ситуацию с уголовным преследованием киборга, боевого генерала Дмитрия Марченко, которого публично поддерживают и готовы взять на поруки настоящие герои АТО, полные кавалеры высших боевых орденов. Но обществу активно навязывается другой образ участников войны против российской агрессии, их пытаются унизить, подорвать доверие к армии. И это очень опасно – убежден Порошенко.

"Не бойтесь. Знаете, чем мы отличаемся? С нами правда. Не будьте равнодушными. Сейчас как никогда вы нужны своей стране. Верьте в Украину. Мы должны защитить реформы – и двигаться вперед", – призвал Порошенко.

Петро Порошенко на форумі "Солідарної молоді" Facebook\Петро Порошенко

Петро Порошенко на форумі "Солідарної молоді" Facebook\Петро Порошенко

Петро Порошенко на форумі "Солідарної молоді" Facebook\Петро Порошенко

Петро Порошенко на форумі "Солідарної молоді" Facebook\Петро Порошенко

Петро Порошенко на форумі "Солідарної молоді" Facebook\Петро Порошенко

Петро Порошенко на форумі "Солідарної молоді" Facebook\Петро Порошенко

Петро Порошенко на форумі "Солідарної молоді" Facebook\Петро Порошенко

Как писал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко во время визита в Канаду встретился с украинской общиной в Эдмонтоне. На встречу также прибыла заместитель премьер-министра Канады Фриланд.

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