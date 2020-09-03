Названы вещи, которые были доказательством богатства в СССР

В Советском Союзе импортные товары считались символами благополучия граждан и были предметами повального увлечения. Среди них французские духи, американские джинсы, румынская стенка и чехословацкий хрусталь и другие.

О таких вещах мечтали и за многими из них стояли в огромных очередях. Ведь несмотря на дороговизну, заграничные изделия попадали в перечень необходимых покупок и принимались за проявление хорошего вкуса, высокого статуса. OBOZREVATEL рассказывает о том, на какую роскошь копили и тратили деньги советские люди.

Заграничная мебель

В период "железного занавеса" в СССР относительно доступным туристическим направлением для людей были страны "социалистического лагеря", а их товары считались заветным, красивым и качественным импортом.

В СССР все мечтали приобрести импортную стенку

Так, популярность обрела мебельная стенка. В конце 60-х такие стали появляться почти в каждой советской квартире. Ценились и считались наиболее качественными стенки, которые производили в ГДР, Польше, Румынии и Югославии. Несмотря на то, что такая мебель занимала много места, она имела много предназначений: в ней хранили любимый в советское время хрусталь, фотографии, книги и даже одежду.

Многим семьям приходилось подолгу собирать деньги на стенку и записываться в очередь на покупку товара. Так, в 70-х годах ее можно было приобрести за 800 рублей и выше, тогда как зарплата молодого специалиста в те времена составляла 70-130 руб. Но в результате импортная стенка ставала гордостью хозяев квартиры и поводом похвастаться. Гарнитуры имели фабричное название, но в народе их называли: "житомирская", "одесская", "чешская".

В дополнение к стенке непременным атрибутом интерьера советской квартиры были настенные ковры. Лидерами по производству этого предмета роскоши в СССР были Азербайджан, Туркмения и Киргизия. За один ковер люди могли отдать две зарплаты – он стоил примерно 200 рублей. Но были и варианты подешевле – гобелены с лебедями или оленями.

Хрусталь в СССР был предметом роскоши

Советский шик

Мечтой и лучшим подарком для советской домохозяйки был хрусталь. Особую ценность представляла большая ваза, которая часто на полке той самой мебельной стенки становилась центром композиции. Хрусталь активно производили на заводах большинства стран Союза, но предпочтение хозяйки отдавали этим предметам из чешской Богемии.

Особым советским шиком и показателем высокого социального статуса была люстра из богемского стекла.

Увлечение хрусталем было следствием дефицита всего в СССР, в частности, недостатка предметов роскоши. Такую посуду всегда осторожно вытаскивали из серванта только по особым случаям или же не использовали вовсе. Покупали хрусталь зачастую по блату и не редко с переплатой. Он также считался идеальным способом вложить деньги.

Помимо идеального интерьера, состоявшего из стенки, ковра, посуды и люстры, советский шик предусматривал и создание личного образа – тоже благодаря покупке импортных вещей. Для женщин в этом смысле самими главными были духи. Они любили хорошие ароматы и часто пользовались знаменитой "Красной Москвой", но настоящим признаком высокого благосостояния считали французские духи Climat, также любили польские с загадочным названием "Быть может...". На один флакон модницы могли потратить четверть зарплаты – 25 рублей.

Вещи, считавшиеся символом роскоши, в СССР доставали по блату

Как доставали "фирму" в СССР

В Советском Союзе иностранные товары из капиталистических стран можно было достать у фарцовщиков. Дельцы теневой экономики продавали вещи (они назывались "фирмой" с ударением на последний слог) втридорога и часто обманывали, реализуя "самопал" – одежду, сшитую в подпольной мастерской, но выдаваемая за фирменную.

Фарцовка была чисто советским явлением: она возникла в 60-е годы, пережила свой расцвет в 70-е и исчезла вместе с распадом СССР на рубеже 1980-1990 годов.

Возможность приобрести за границей импортный товар, а затем перепродать его, была у моряков, стюардесс, военных спортсменов, артистов и чиновников. За вечер фарцовщик мог заработать 200 рублей и потом месяц ничего не делать. Большинство таких дельцов модно одевались и курили импортные сигареты, а еще пытались подружиться с иностранцами, чтобы выманивать у них капиталистические реликвии.

Из-за этого явления молодежь не хотела носить осить советский ширпотреб. Пусть и по заоблачным ценам, но люди старались покупать "фирму": финскую или итальянскую обувь, югославские, а лучше американские джинсы. Последние у фарцовщиков стоили 150 рублей, а померить все это можно было в квартире у делка – своеобразном розничном магазине.

Хотя фарцовщики занимались не только одеждой, а и техникой. У них можно было приобрести (подпольно, у комиссионного магазина) кассетный видеомагнитофон Sony или Panasonic, телевизор этих же брендов, двухкассетный японский магнитофон SHARP и радиодетали. При этом были и модные импортные товары попроще. Например, в 1980-м приобрел популярность венгерский кубик Рубика – он считался хорошим подарком, который уместно было дарить как на юбилей, так и на свадьбу или новоселье.

Импортные вещи в СССР покупали по записи и выстаивая в огромных очередях

Брешь "железного занавеса"

В Советском Союзе были, конечно же, и легальные источники дефицитных зарубежных товаров. Один из них – магазин "Березка". Первый такой в СССР открылся в 1961 году, в нем можно было найти японскую технику, французские пальто, шотландский виски и т. д.

"Березка" была своеобразным советским торговым раем и воплощением красивой жизни, ведь открывала свои двери только избранным. Так, доступ в эти магазины имели иностранцы с валютой или обладатели сертификатов (позже чеков) – чаще всего это были советские чиновники.

Такой значительный спрос на качественные, красивые и редкие вещи при тотальном дефиците в СССР не был чем-то необычным. Начавшись в 1970-1980-х годах, международный туризм советских граждан открыл канал притока импортных товаров, поэтому наряду с неэффективной экономикой бум "фирмы" стал закономерным явлением, а продажа "из-под полы" – логичным развитием событий.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какие вещи в СССР доставали по блату. Так, уровень материальной обеспеченности определялся количеством ковров на стенах, телевизорами или машинами, а также хрустальными изделиями и норковыми шапками.

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