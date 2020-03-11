Названо самое опасное место распространения коронавируса

Тренажерные залы являются тем местом, где особо высок риск заразиться смертельным коронавирусом COVID-19.
Медик Норман Свон пояснил, что спортзалы являются идеальным местом для распространения вируса, потому что там много пота и сырости, передает Daily Mail.
Людям, которые занимаются в тренажерном зале, посоветовали быть особо бдительными при занятиях спортом.
Спортзал
"Это не значит, что вы должны перестать ходить в спортзал, но вы должны быть очень осторожны. Вы должны убедиться, что вы вытерли (оборудование, тренажер) до и после использования", – пояснил он.
Свон дал несколько полезных советов для занятий в зале:
Протирайте поверхности
Регулярно мойте бутылку с водой
Используйте полотенце, чтобы накрывать тренажеры
Старайтесь избегать контакта руками
Также врач призвал на время отказаться бани и парилки: "честно говоря, я бы не пошел ни в какое влажное место".
Он подчеркнул, что те люди, е, у кого есть симптомы, включая кашель или чихание, должны избегать посещения тренажерного зала, пока они не поправятся.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, коронавирус не должен стать причиной массовой паники, поскольку, как и большинство болезней, поддается лечению и уже достаточно исследован.
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