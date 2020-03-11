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11 марта • обновлено в 16:16
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Названо самое опасное место распространения коронавируса

2.4т
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Тренажерные залы являются тем местом, где особо высок риск заразиться смертельным коронавирусом COVID-19.

Медик Норман Свон пояснил, что спортзалы являются идеальным местом для распространения вируса, потому что там много пота и сырости, передает Daily Mail.

Людям, которые занимаются в тренажерном зале, посоветовали быть особо бдительными при занятиях спортом.

Спортзал

Спортзал

"Это не значит, что вы должны перестать ходить в спортзал, но вы должны быть очень осторожны. Вы должны убедиться, что вы вытерли (оборудование, тренажер) до и после использования", – пояснил он.

Свон дал несколько полезных советов для занятий в зале:

  • Протирайте поверхности

  • Регулярно мойте бутылку с водой

  • Используйте полотенце, чтобы накрывать тренажеры

  • Старайтесь избегать контакта руками

Также врач призвал на время отказаться бани и парилки: "честно говоря, я бы не пошел ни в какое влажное место".

Он подчеркнул, что те люди, е, у кого есть симптомы, включая кашель или чихание, должны избегать посещения тренажерного зала, пока они не поправятся.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, коронавирус не должен стать причиной массовой паники, поскольку, как и большинство болезней, поддается лечению и уже достаточно исследован.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
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