Наслаждение и удовольствие: Вятрович показал, чем прославился новый глава Института нацпамяти

Экс-директор Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович снова негативно высказался относительно своего преемника Антона Дробовича.

По его словам, профессиональных знаний нового директора – недостаточно, чтобы возглавлять такое ведомство. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Специалист по гедонизму возглавит Украинский институт национальной памяти? Участие Антона Дробовича в финансируемом российскими олигархами проекте уже является основанием для беспокойства судьбой Института" – написал Вятрович.

Антон Дробович и Владимир Вятрович

Также он прикрепил к своему посту скриншоты с "творческим наследием" Дробовича как ученого.

"Что с перечисленной библиографии свидетельствует о достаточном профессиональном уровне и понимании политики национальной памяти или истории Украины?" – поинтересовался Вятрович.

Скриншот Facebook/Владимир Вятрович

Напомним, что гедонизм – это направление в этике, согласно которому ценностным критерием морали признается удовольствие, то есть наслаждение, или же попытка избежать страданий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 декабря в Верховной Раде бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович принял присягу народного депутата.

4 декабря Кабинет министров Украины назначил новым главой Украинского института национальной памяти Антона Дробовича.

Новый глава Института нацпамяти Антон Дробович задекларировал две квартиры. Об этом стало известно из его декларации о доходах за 2018 год.

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