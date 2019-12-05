Наслаждение и удовольствие: Вятрович показал, чем прославился новый глава Института нацпамяти

Экс-директор Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович снова негативно высказался относительно своего преемника Антона Дробовича.
По его словам, профессиональных знаний нового директора – недостаточно, чтобы возглавлять такое ведомство. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Специалист по гедонизму возглавит Украинский институт национальной памяти? Участие Антона Дробовича в финансируемом российскими олигархами проекте уже является основанием для беспокойства судьбой Института" – написал Вятрович.
Антон Дробович и Владимир Вятрович
Также он прикрепил к своему посту скриншоты с "творческим наследием" Дробовича как ученого.
"Что с перечисленной библиографии свидетельствует о достаточном профессиональном уровне и понимании политики национальной памяти или истории Украины?" – поинтересовался Вятрович.
Скриншот
Facebook/Владимир Вятрович
Напомним, что гедонизм – это направление в этике, согласно которому ценностным критерием морали признается удовольствие, то есть наслаждение, или же попытка избежать страданий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 декабря в Верховной Раде бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович принял присягу народного депутата.
4 декабря Кабинет министров Украины назначил новым главой Украинского института национальной памяти Антона Дробовича.
Новый глава Института нацпамяти Антон Дробович задекларировал две квартиры. Об этом стало известно из его декларации о доходах за 2018 год.
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