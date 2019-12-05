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5 декабря • обновлено в 11:28
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Наслаждение и удовольствие: Вятрович показал, чем прославился новый глава Института нацпамяти

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Экс-директор Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович снова негативно высказался относительно своего преемника Антона Дробовича.

По его словам, профессиональных знаний нового директора – недостаточно, чтобы возглавлять такое ведомство. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Специалист по гедонизму возглавит Украинский институт национальной памяти? Участие Антона Дробовича в финансируемом российскими олигархами проекте уже является основанием для беспокойства судьбой Института" – написал Вятрович.

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Антон Дробович и Владимир Вятрович

Антон Дробович и Владимир Вятрович

Также он прикрепил к своему посту скриншоты с "творческим наследием" Дробовича как ученого.

"Что с перечисленной библиографии свидетельствует о достаточном профессиональном уровне и понимании политики национальной памяти или истории Украины?" – поинтересовался Вятрович.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Владимир Вятрович

Напомним, что гедонизм – это направление в этике, согласно которому ценностным критерием морали признается удовольствие, то есть наслаждение, или же попытка избежать страданий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Персона
Владимир Вятрович
Место
Украина
Тег
Институт национальной памяти
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Хо Хол
Хо Хол
вятровича в президенты! слава украине!
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