Вероятность заразиться коронавирусом за пределами опасных регионов (Китай, Южная Корея, Италия и Иран) – минимальная, однако клиническая картина все еще не до конца исследована медиками.

Ответы на самые острые вопросы об опасности новой инфекции дали в материале The New Tork Times.

1. Насколько заразен вирус?

Масштаб вспышки зависит от того, насколько быстро и легко вирус передается от человека к человеку.

Новый коронавирус очень легко распространяется, особенно в домах, больницах, церквях, круизных лайнерах и других замкнутых пространствах.

По данным медиков, один больной человек без соответствующих мер сдерживания может заразить еще от двух до четырех лиц.

Насколько опасен коронавирус на самом деле: ответы на 6 главных вопросов Mind.ua

2. Насколько смертелен вирус?

Медики пока не обладают достоверной информацией, однако предварительные исследования свидетельствуют, что вирус может быть значительно более смертоносным, чем сезонный грипп, который убивает примерно одного из 1000 человек.

При этом патоген значительно менее опасен, чем другие коронавирусы, такие как MERS, который убивает около трети инфицированных людей, и SARS, который убивает примерно 1 из 10.

The New Tork Times

3. Сколько времени нужно, чтобы проявились симптомы?

Обычно инкубационный период занимает от 2 до 14 дней. Все это время болезнь может оставаться незамеченной.

Легкие случаи могут напоминать грипп или сильную простуду, и люди могут быть в состоянии передать новый коронавирус еще до того, как у них появятся очевидные симптомы.

4. Много ли путешествовали зараженные люди?

Ухань был трудным местом для сдерживания вспышки. Там проживает 11 миллионов человек, больше, чем в Нью-Йорке. В среднем за день 3500 пассажиров совершали прямые рейсы из Уханя в города других стран.

В октябре и ноябре 2019 года около 2 миллионов человек вылетели из Уханя в другие места Китая.

The New Tork Times

5. Насколько эффективной будет реакция?

В ВОЗ высоко оценили меры, которые предприняли в Китае. Там вспышка вируса пошла на спад. Ожидается, что аналогичные меры в других странах смогут помочь остановить распространение болезни.

6. Сколько времени уйдет на создание лекарств и вакцины?

В настоящее время тестируются несколько препаратов, и в скором времени ожидаются первые результаты. Исследователи в настоящее время испытывают препарат в клинических условиях в США, Китае и других странах. По предварительным данным, этот процесс может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи описали процесс заражения коронавирусом и показали, что происходит с телом человека.

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