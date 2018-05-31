Насправді нічого дивного не відбулося. Просто продовжується бажання звинувачувати і шукати винних. Більшість з тих, хто продовжує говорити, що їх ошукали, що інсценування вбивства було наругою над ними – це ті ж самі люди, які доти звинувачували країну, спецслужби, все на світі, окрім Росії і Путіна в тому, що таке відбувається на київських вулицях. Звичайне бажання критикувати, таке собі критиканство, що й підхопили люди песимістичного складу.
В усьому цьому важливою є роль наших ЗМІ, бо ми маємо говорити з нашим суспільством, що спецоперація, яка була проведена з інсценування вбивства, це звичайна світова практика для всіх правоохоронних структур. Таких випадків дуже багато, так насправді працює міжнародна правова система. Зокрема, і Американський інститут захисту свідків, який спеціалізується на інсинуації вбивства. Для того, щоб врятувати життя людини, викрити замовника і розкрити весь ланцюжок злочинної змови, дійсно застосовуються інсинуації вбивства.
Є відомий випадок із Віктором Бутою, наркоторговцем, який сидить в американській тюрмі, і якого Росія намагалася обміняти на Савченко. Просто США тоді не погодилися. Так от Буту брали на живця. Посередник, який з ним працював, разом з родиною отримали грін-карту.
Українцям не варто обурюватися, навпаки треба радіти. Бо українські спецслужби нарешті почали користуватися практикою спецслужб міжнародних правоохоронних органів, а не продовжують бути в радянському і пострадянському дискурсі, де умовно-добровільне зізнання підозрюваного, а найчастіше просто вибите під тортурами, вважалося царицею доказів. Нарешті наші спецслужби шукають докази в цивілізований спосіб!
Ніхто зі знайомих Аркадія не критикує його за участь у цій спецоперації. Навпаки всі дуже радіють, що він живий. А це здоровий доказ тому, на яку реакцію треба рівнятися.
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