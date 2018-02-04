Нардепа, с которого хотят снять прикосновенность, прооперировали

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Евгений Бакулин, с которого хотят снять депутатскую неприкосновенность, находится в больнице.

Об этом передает "112 телеканал".

Сообщение о состоянии здоровья нардепа поступило от его помощника в ответ на просьбу прокомментировать заявление генпрокурора Луценко относительно его намерения внести в ВРУ представление на привлечение Бакулина к уголовной ответственности.

Евгений Бакулин DEPUTAT.NET

О причинах оперативного вмешательства и состоянии здоровья Бакулина не сообщается.

Как сообщал "Обозреватель", 11 июля 2017 года Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с нардепа от БПП Борислава Розенблата, но была против его ареста. Кроме того, нардепы решили судьбу "народофронтовцев" Максима Полякова и Евгения Дейдея, а также Олеся Довгого и "радикала" Андрея Лозового.

Позднее парламент лишил неприкосновенности "оппоблоковца" Михаила Добкина.