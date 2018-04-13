Вдвое дешевле: украинцев предложили хоронить по-новому

На сайте Верховной Рады появился законопроект, который предлагает создать в Украине почву для начала биозахоронения умерших родственников.

В частности, для него используют специальные материалы, которые разлагаются за пять лет и не наносят вреда экологии, передает ТСН.

Хоронить предлагают в специальных парках - их еще предстоит создать.

"Некоторые люди представляют себе такую картину, что они придут на площадку с детьми, а рядом будут захоронения, аттракционы, качели. Это совсем другое имеется в виду", - отметил инженер по экологии "Киевского крематория" Андрей Ященко.

Эко-захоронение будет вдвое дешевле традиционного.

Авторы законопроекта рассказали, что ориентировались на мировой опыт.

"В мире уже есть такое распространенное название как зеленые кладбище. Или эко-кладбище. Есть даже название британское – эко-этическое кладбище", - сказала руководитель отдела коммунального обслуживания Министерства регионального развития Ольга Бажко.

Такие биозахоронения в специальных парках не предполагают привычных надгробий. Только табличка с именем умершего, датами рождения и смерти.

В мире это уже стало трендом. Итальянские дизайнеры предлагают хоронить людей в специальных эко-капсулах, в которых прах человека служит удобрением для дерева.

Как сообщал "Обозреватель", в Украине 15 марта ввели новые правила захоронения, согласно которым родственники должны дождаться соответствующих экспртиз, а потом уже проводить процедуру.