"Нам не нравится!" Скабеева испугалась украинских танков в прямом эфире

Скандальная топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева взорвалась возмущениями из-за масштабных военных учений ВСУ на одном из полигонов в зоне ООС на Луганщине.

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" она обвинила Украину в нежелании прекращать войну и назвала это тревожным сигналом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ольга Скабеева Скриншот видео

"Если Зеленский где-то на пляже хохочет, это не мирный сигнал. Главный сигнал – это танковые учения в Луганской области. Вот это сигнал для людей! Нам учения не нравятся! Мы не понимаем, как ты собираешься реинтегрировать Донбасс одновременно этот самый Донбасс танками (наводняя. – Ред.), понтонные мосты накладывая, раскидывая! Это странно выглядит – Волкер на войне и танковые учения. А так-то вы, естественно, миротворцы!" – выкрикнула Скабеева в традиционной истеричной манере.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вооруженные силы Украины опубликовали в сети зрелищное видео с боевыми учениями танкистов на одном из военных полигонов в Донецкой области. По их итогам был выбран лучший танковый экипаж ООС.

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