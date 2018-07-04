Накрыли противоракетным куполом: журналисты показали, как Россия охраняет Крымский мост

Керченский мост, ведущий из оккупированного Крыма в Россию, находится под усиленной охраной, так как является стратегическим путем для ротации военной техники.

О том, как именно оккупанты берегут объект узнали журналисты "Крым Реалии".

"Керченский мост охраняют на земле, с неба и под водой. На всех 18 км автопоток контролируют сразу три блокпоста – на въезде с Керчи, Тамани и на острове Тузла. Полицейские останавливают каждый десятый автомобиль, особенно, если авто на иностранных номерах и с тонированными окнами", - говорится в сюжете.

При этом автобусы проверяют все без исключения. Часть пассажиров заставляют проходить через металлоискатели и полный осмотр личных вещей.

"С моря мост уже охраняют сотрудники Росгвардии и спецслужбы ФСБ. В их арсенале катер "Ламантин", перехватчик "Соболь", противодиверсионный катер "Грачонок", десантный катер "Раптор" и подводный беспилотный комплекс "Пингвин", - узнали журналисты.

При этом, по словам экспертов, Крымский мост находится на самом деле под еще более пристальным наблюдением. Эксперт Михаил Самусь отмечает, что мост – не просто дорога для туристов, а стратегический путь для ротации военной техники. Его настоящая охрана скрыта от глаз.

В обороне Крымского моста принимают участие системы С-400 и "Тор" - эти системы должны накрыть "куполом" мост.

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