МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Накрыли противоракетным куполом: журналисты показали, как Россия охраняет Крымский мост

3.6тЧитать новость на украинском

Керченский мост, ведущий из оккупированного Крыма в Россию, находится под усиленной охраной, так как является стратегическим путем для ротации военной техники.

О том, как именно оккупанты берегут объект узнали журналисты "Крым Реалии".

"Керченский мост охраняют на земле, с неба и под водой. На всех 18 км автопоток контролируют сразу три блокпоста – на въезде с Керчи, Тамани и на острове Тузла. Полицейские останавливают каждый десятый автомобиль, особенно, если авто на иностранных номерах и с тонированными окнами", - говорится в сюжете.

Новости
Чей Крым? В Google Maps Керченский мост подписали на двух языках

При этом автобусы проверяют все без исключения. Часть пассажиров заставляют проходить через металлоискатели и полный осмотр личных вещей.

"С моря мост уже охраняют сотрудники Росгвардии и спецслужбы ФСБ. В их арсенале катер "Ламантин", перехватчик "Соболь", противодиверсионный катер "Грачонок", десантный катер "Раптор" и подводный беспилотный комплекс "Пингвин", - узнали журналисты.

При этом, по словам экспертов, Крымский мост находится на самом деле под еще более пристальным наблюдением. Эксперт Михаил Самусь отмечает, что мост – не просто дорога для туристов, а стратегический путь для ротации военной техники. Его настоящая охрана скрыта от глаз.

В обороне Крымского моста принимают участие системы С-400 и "Тор" - эти системы должны накрыть "куполом" мост.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генерал пояснил истинное назначение Крымского моста

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объекты
Керченский мостКрымский мост
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
14
12
Смешно
6
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги