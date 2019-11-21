Накроет адская жара: появился глобальный прогноз климатологов по Украине

За год средняя температура воздуха в Украине может вырасти на 1,4 градуса. На востоке Украины рост температуры может составить 1,5 градуса.

Такой прогноз дала кандидат географических наук Вера Балабух, передает "Укринформ". По ее словам, это возможно при реализации сценария, предложенного Межправительственной группой экспертов по изменениям климата (Intergovernmental Panelon Climate Change, МГЕК).

Погода в Украине Иллюстрация

"В Украину летом все чаще поступает воздух из субтропических, а иногда – тропических широт. Кроме того, преобладает антициклональная погода, при которой при отсутствии облаков и незначительной скорости ветра воздух сильно прогревается. Как следствие, увеличивается количество дней с жарой и максимальная продолжительность жаркого периода", – пояснила она.

Напомним, что, по прогнозам, зима 2019-2020 годов в Украине будет уже традиционно теплой, температура все три месяца подряд прогнозируется на несколько градусов выше средней.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Балабух, уже до конца века зима в Украине сократится на месяц. Причиной тому являются чрезвычайно быстрые темпы потепления.

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