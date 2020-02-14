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14 февраля • обновлено в 19:45
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"Надену туфли на шпильках!" Чорновол показала последствия прорыва в ГБР: фото

1.2т
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Бывший народный депутат Татьяна Чорновол, которой сломали ногу при задержании после проникновения на территорию Государственного бюро расследований, успешно перенесла операцию на колене.

О своем самочувствии активистка сообщила на странице в Facebook, показав фото из больницы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сегодня 3 часа в операционной собирали мое колено. Спасибо хирургу, ученому Евгению, постарался на славу. Все будет ок! Поставила себе задачу. Тяжелее – в мае быть уже на каблуках. Надену свои синие туфли на шпильках, чтобы не слышать за спиной: "Так ей и надо". Легче – через три дня включиться в работу с элементами расследования и борьбы. У меня есть замечательные заготовки", – написала она.

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Чорновол показала последствия прорыва в ГБР

Чорновол показала последствия прорыва в ГБР

Facebook Татьяны Чорновол

Чорновол показала последствия прорыва в ГБР

Чорновол показала последствия прорыва в ГБР

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, как Татьяна Чорновол перелезла через забор ГБР с "колючкой". Поэтому Бюро начало предварительное расследование по факту возможного нарушения экс-депутатом общественного порядка.

Чорновол пыталась попасть в ГБР из-за назначения бывшего адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
"У меня есть замечательные заготовки", – это она про ноги свои)))?
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Не останавливайся, Танюха! Заборов ещё много, xpeн с ними, с ногами!
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Кристина Стефанова, ну уж нет! Ноги надо беречь. В следующий раз, лучше головой вниз).
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