На Житомирщине муж облил жену бензином и поджег

Муж поджег жену во время ссоры.

В селе Давыдовка Житомирской области во время ссоры мужчина облил свою жену бензином и поджег.

Пострадавшая находится в больнице, у нее обгорело 20% тела – больше всего лицо и руки, сообщает ТСН.

По словам медиков, угрозы для жизни 41-летней женщины нет.

"Ожоги находятся в области лица, шеи, туловища и верхних конечностей. Сегодня была проведена операция", – рассказал врач ожогового отделения Житомирской областной больницы Сергей Ковалевский.

Местные жители рассказали, что супруги жили мирно, но потеряли обоих детей: сын погиб в АТО, а дочь умерла три года назад. Деньги на памятник ей якобы завез бывший муж Светланы, а нынешний, предполагают они, начал ревновать.

Также версию о ревности рассматривают и правоохранители. Потерпевшая рассказала, что они ссорились, муж ей угрожал, а затем плеснул бензином и схватился за спички.

"Женщина поняла, что намерения его серьезные, вскочила, но он бросил в нее спичку, отчего одежда сразу загорелась", – рассказала Алла Ващенко, руководитель отдела связей с общественностью ГУ НП в Житомирской области.

Мужчина взят под стражу, ему объявили подозрение в покушении на убийство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве муж зарезал жену и покончил жизнь самоубийством.