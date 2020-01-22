На Украину надвигается мощная буря: где ждать снега и шквалов

В Украине в среду, 22 янрваря, ожидается существенное ухудшение погодных условий: мокрый снег, дождь и шквальный ветер.
Как сообщает Укргидрометцентр, на западе, севере и в центре Украины облачно, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 0 - +5 градусов.
Снег в Украине
Иллюстрация
На юге Украины облачно, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью днем 1 - 6 градусов тепла.
В Киеве 22 января облачно, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток 1 - 3 градуса тепла.
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину в среду, 22 января, придет атмосферный фронт со Скандинавии и Балтики, в результате чего ожидаются сильные осадки.
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