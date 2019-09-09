"На голову пакет и скотч": Карпюк рассказал о пытках в тюрьмах России

Украинец Николай Карпюк, который вернулся из РФ в результате обмена пленными, рассказал новые подробности о пытках в российской тюрьме.

Своей историей поделился он в интервью BBC.

"С 21 по 25 марта меня каждый вечер вывозили на допросы с помощью электрического тока. Я тогда находился в изоляторе временного содержания № 1 Владикавказа. И при этом сутками не давали спать. Держали в комнате для допросов метр на метр, сваренной из металлических решеток. Сидеть или стоять нельзя, но закрыть глаза не давали", – вспомнил Карпюк.

Николай Карпюк рассказал о пытках в тюрьмах России Гордон

Мужчина также стал свидетелем издевательств над другими узниками.

"Каждый вечер вывозили какого-нибудь бедолагу на пытки. Ехали автозаком 10-15 минут. Затем заводили в какое-то помещение на четвертом этаже, там к соответствующим частям тел прикрепляли клеммы и пускали электрический ток", – рассказал Карпюк.

"А перед тем, как выводили из изолятора, на голову надевали целлофановый пакет и заворачивали скотчем. И этот скрежет скотча – это ужасно просто. Помню, как после пыток арестованный просил, чтобы ему дали поспать. А ему кричали: "На колени! Бодрствовать!" Слышать это тяжело", – поделился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Карпюк рассказал, что Россия хотела захватить юг Украины.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.