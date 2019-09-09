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10 сентября • обновлено в 06:31
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"На голову пакет и скотч": Карпюк рассказал о пытках в тюрьмах России

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Украинец Николай Карпюк, который вернулся из РФ в результате обмена пленными, рассказал новые подробности о пытках в российской тюрьме.

Своей историей поделился он в интервью BBC.

"С 21 по 25 марта меня каждый вечер вывозили на допросы с помощью электрического тока. Я тогда находился в изоляторе временного содержания № 1 Владикавказа. И при этом сутками не давали спать. Держали в комнате для допросов метр на метр, сваренной из металлических решеток. Сидеть или стоять нельзя, но закрыть глаза не давали", – вспомнил Карпюк.

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Николай Карпюк рассказал о пытках в тюрьмах России

Николай Карпюк рассказал о пытках в тюрьмах России

Гордон

Мужчина также стал свидетелем издевательств над другими узниками.

"Каждый вечер вывозили какого-нибудь бедолагу на пытки. Ехали автозаком 10-15 минут. Затем заводили в какое-то помещение на четвертом этаже, там к соответствующим частям тел прикрепляли клеммы и пускали электрический ток", – рассказал Карпюк.

"А перед тем, как выводили из изолятора, на голову надевали целлофановый пакет и заворачивали скотчем. И этот скрежет скотча это ужасно просто. Помню, как после пыток арестованный просил, чтобы ему дали поспать. А ему кричали: "На колени! Бодрствовать!" Слышать это тяжело", – поделился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Карпюк рассказал, что Россия хотела захватить юг Украины.

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Темы
Украинские политзаключенные в России Обмен пленными
Персона
Николай Карпюк
Место
Украина
Тег
Новости России
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Livesey David
Livesey David
В 55 лет уже пора научиться врать как следует, а то что за любительство: "держали в комнате для допросов метр на метр, cидеть или стоять нельзя", хех.
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Александрович Валера
Александрович Валера
Правильние писать "якобы на голову пакет и скотч "
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну ладно, хватит издеваться. Пожалеть нужно бедолагу. По фото видно, что его пытали, заставляя носить вышив@нку. Уууууу зверюги!!!
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