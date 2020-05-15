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16 мая • обновлено в 03:08
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На Донбассе увеличилось количество небоевых потерь: Хомчак анонсировал расследование

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За последний месяц увеличилось количество случаев гибели военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время выполнения небоевых задач по отражению российско-оккупационных войск в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом говорится в обращении главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. По словам Хомчака, на текущий момент он отдал необходимые распоряжения для проведения всестороннего расследования, которое должно установить, в частности, причины и предпосылки трагедии 13 мая, где во время плановых занятий погибли двое украинских военных.

"В настоящее время мною отданы все необходимые распоряжения для проведения всестороннего расследования, которое должно установить причины и предпосылки трагедии. По результатам которого руководством ВС Украины на своем уровне будут приняты все необходимые решения. Также на имя Министра обороны и Верховного Главнокомандующего ВС Украины будут представлены обоснованные доклады и предложения для принятия ими соответствующих решений", – отметил Хомчак.

На Донбассе увеличилось количество небоевых потерь: Хомчак анонсировал расследование

Кроме того, он призвал военных при любых обстоятельствах принципиально соблюдать меры безопасности, а командиров и начальников обеспечить и требовать их выполнения.

"Военнослужащие и работники Вооруженных Сил Украины, берегите себя! Не приносите горе в семье, огорчая своих родных и близких. Прилагайте все усилия для чувство гордости у них от результатов ваших самоотверженных, профессиональных, ратных дел!", – сказано в обращении Хомчака.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в среду, 13 мая, российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб и еще двое получили ранения.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
Персона
Руслан Хомчак
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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