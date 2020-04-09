На Буковине за сутки добавилось 30 случаев коронавируса: названа причина вспышки

В Черновицкой области в среду, 8 апреля, зафиксировали 30 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, одна пациентка скончалась. Таким образом общее количество больных в регионе превысило 300 человек.

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Об этом заявил в своем видеообращении глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его данным, среди вновь выявленных случаев болезни больше всего приходится на Хотинский район (10), Черновцы (9) и Глубокский район (6 человек).

На Буковине за сутки добавилось 30 случаев коронавируса УНН

"Важно отметить, что 13 из этих людей не были за границей и заразились через контакт с людьми, которые вернулись из-за границы в прошедшие три-четыре недели", — уточнил Осачук.

Глава ОГА также сообщил о смерти 66-летней медицинской работницы из Черновцов, которая была госпитализирована с подозрением на коронавирус.

Вместе с тем, по информации чиновника, в Черновцах выздоровела от COVID-19 и была выписана из больницы 61-летняя местная жительница. Всего в области удалось вылечить уже 17 человек.

Осачук также назвал возможную причину вспышки коронавируса в регионе. В комментарии hromadske он заявил, что заражение могло начаться на одном из массовых мероприятий.

"Там было большое количество людей, и эпидемиологи считают, что именно оттуда оно пошло", – уточнил Осачук. Что это было за мероприятие, глава ОГА пока уточнять не стал.

По последним данным Министерства здравоохранения, на утро 8 апреля в Черновицкой области было 273 случая заражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Днепропетровщине после встречи библейской школы сразу 20 человек заразились коронавирусом. Там присутствовали граждане других стран.

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