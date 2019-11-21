"Мы с вами особый род войск!" Забродский трогательно поздравил солдат

Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский от имени партии "Европейская солидарность" поздравил бойцов с Днем десантно-штурмовых войск.

Видеообращение появилось на Facebook-странице политсилы. Забродский поздравил солдат, сержантов, офицеров, ветеранов аэромобильных, высокомобильных десантных и десантно-штурмовых войск (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Желаю всем вдохновения, служебной удачи, здоровья, а также глубокого уважения к великих традиций и нашего десантного духа. Мы с вами особый род войск, мы действуем в условиях, в которых не способен действовать никто другой", – отметил генерал-лейтенант Забродский.

Михаил Забродский поздравил солдат с Днем десантно-штурмовых войск

"Желаем всем защитникам удачи в бою, вернуться домой вовремя, живыми и здоровыми. Слава десантно-штурмовым войскам! Героям Слава!", – добавил он.

Напомним, 21 ноября в Украине отмечают День десантно-штурмовых войск.

Как писал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, народный депутат, председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обратился к украинцам, поздравив их с Днем достоинства и свободы.

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