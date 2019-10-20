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20 октября • обновлено в 08:22
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"Мы хотим в Россию!" У фанатов Путина в Луганске произошло обострение: фото и видео

1.3т Читать материал на украинском

В оккупированном Луганске устроили акцию за вступление в состав России.

Как утверждают сепаратистские ресурсы, около 2 тысяч местных жителей на центральной площади города выстроились в надпись: "Мы хотим в Россию".

Оккупанты заявили, что в Луганск приехали люди из разных неподконтрольных Украине городов.

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Новость активно обсуждается в сети. Пользователи смеются над "многотысячным" митингом и отмечают, что оккупированных Донбасс не нужен России.

Митинг в Луганске

Митинг в Луганске

Как сообщал OBOZREVATEL, флаги "Л/ДНР" появились в Украине задолго до событий на Майдане в Киеве 2013-2014 годов. Ранее в сети всплыло знаковое фото с Донбасса.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина Луганск
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Пигин Макс
Пигин Макс
А разве Донбасс не хочет на Украину? Вот это новость...
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