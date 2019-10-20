"Мы хотим в Россию!" У фанатов Путина в Луганске произошло обострение: фото и видео

В оккупированном Луганске устроили акцию за вступление в состав России.
Как утверждают сепаратистские ресурсы, около 2 тысяч местных жителей на центральной площади города выстроились в надпись: "Мы хотим в Россию".
Оккупанты заявили, что в Луганск приехали люди из разных неподконтрольных Украине городов.
Новость активно обсуждается в сети. Пользователи смеются над "многотысячным" митингом и отмечают, что оккупированных Донбасс не нужен России.
Митинг в Луганске
Как сообщал OBOZREVATEL, флаги "Л/ДНР" появились в Украине задолго до событий на Майдане в Киеве 2013-2014 годов. Ранее в сети всплыло знаковое фото с Донбасса.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.