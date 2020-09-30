На Тернопольщине мужчина устроил самоподжог из-за пенсии: эксклюзивные детали трагедии
В районном центре занятости на Тернопольщине житель села Калагаровка попытался себя сжечь
Причиной послужило то, что ему не хватило несколько месяцев стажа для получения пенсии
Местные жители говорят, что пострадавший уже давно обещал совершить что-то подобное
В Тернопольской области 59-летний мужчина поджег себя в центре занятости. Таким образом, он хотел привлечь внимание к своей проблеме – у него закончился срок выплаты пособия по безработице, а до оформления пенсии не хватало всего несколько месяцев.
В Пенсионном фонде утверждают, что недостающий стаж можно просто купить, но, видимо, Владимир К. не знал об этом и теперь лежит в больнице с 60% ожогами тела.
В селе говорят, что он уже много лет обещал сжечь себя на глазах у всех. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.
Достал бутылку и чиркнул зажигалкой
В Гусятинском районном центре занятости на Тернопольщине до сих пор не могут прийти в себя. Житель села Калагаровка Владимир К. пришел сюда в неурочное время, 28 сентября, хотя прием был назначен только в октябре. Он прошелся по помещению, достал из рюкзака поллитровую бутылку с жидкостью, вылил на себя и чиркнул зажигалкой.
"Наши работники услышали резкий запах бензина, потом крик. Они выбежали в коридор, там горел мужчина. Его быстро потушили и вызвали скорую", – рассказывает руководитель центра занятости Антон Череватый.
По его словам, Владимир работал в компании сторожем, в декабре 2019 года уволился и встал на учет в центр, ему была назначена помощь по безработице.
"Он не мог оформить пенсию, потому что до страхового стажа не хватало несколько месяцев. А у нас 15 сентября истек срок, в течение которого он имел право на пособие. Мужчина был этим недоволен", – отмечает руководитель центра.
Спикер полиции Тернопольской области Сергей Крета рассказал, что сейчас потерпевший находится в Гусятинской районной больнице. У него 60% ожогов тела, транспортировать его нельзя.
Несколько лет добивался землю
В селе Калагаровка поступку своего односельчанина удивились. "Он уже несколько лет угрожает себя сжечь в знак протеста. Таким образом он давит на власть, чтобы решить свои проблемы. Правда, мы не думали, что он это реально сделает. Мало ли что говорит", – рассказала местная жительница Валентина.
Соседи Владимира поделились, что мужчина давно известен в селе своим неуживчивым характером. "Он нигде больше полугода работать не может. Так, полгода поработал, потом пошел в центр занятости, потом снова. Таки образом на пенсию себе и зарабатывал", – отметили они.
Несколько лет Владимир добивался приватизации коммунального куска земли. По словам односельчан, там находится общий проход, но он хотел забрать участок себе, ходил в сельсовет и говорил, что сожжет себя в людном месте.
Владимира в селе считают человеком не сильно нуждающимся. Его супруга работает на кухне в детском саду. У семьи есть участок земли для обработки, в хозяйстве – куры, гуси, даже вьетнамские свиньи.
"С голоду там никто не умирает, дети уже взрослые и живут отдельно. Так, чтобы ему было не на что жить и он пошел на отчаянный шаг, то такого нет. Правда, он со всеми конфликтует, даже с ближайшими соседями. Если соседская курица перелетит к нему через забор, то он ее никогда не вернет", – говорит односельчанин.
Стаж можно докупить
В Пенсионном фонде поясняют, что на самом деле недостающий стаж можно купить. За каждый месяц нужно заплатить двойной размер минимального единого соцвзноса (ЕСВ). Минимальный ЕСВ в Украине – 1100 грн (22% минимальной зарплаты). То есть, месяц стажа обойдется в 2200 грн.