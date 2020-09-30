На Тернопольщине мужчина устроил самоподжог из-за пенсии: эксклюзивные детали трагедии

В Тернопольской области 59-летний мужчина поджег себя в центре занятости. Таким образом, он хотел привлечь внимание к своей проблеме – у него закончился срок выплаты пособия по безработице, а до оформления пенсии не хватало всего несколько месяцев.

В Пенсионном фонде утверждают, что недостающий стаж можно просто купить, но, видимо, Владимир К. не знал об этом и теперь лежит в больнице с 60% ожогами тела.

В селе говорят, что он уже много лет обещал сжечь себя на глазах у всех. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Достал бутылку и чиркнул зажигалкой

В Гусятинском районном центре занятости на Тернопольщине до сих пор не могут прийти в себя. Житель села Калагаровка Владимир К. пришел сюда в неурочное время, 28 сентября, хотя прием был назначен только в октябре. Он прошелся по помещению, достал из рюкзака поллитровую бутылку с жидкостью, вылил на себя и чиркнул зажигалкой.

"Наши работники услышали резкий запах бензина, потом крик. Они выбежали в коридор, там горел мужчина. Его быстро потушили и вызвали скорую", – рассказывает руководитель центра занятости Антон Череватый.

По его словам, Владимир работал в компании сторожем, в декабре 2019 года уволился и встал на учет в центр, ему была назначена помощь по безработице.

"Он не мог оформить пенсию, потому что до страхового стажа не хватало несколько месяцев. А у нас 15 сентября истек срок, в течение которого он имел право на пособие. Мужчина был этим недоволен", – отмечает руководитель центра.

Спикер полиции Тернопольской области Сергей Крета рассказал, что сейчас потерпевший находится в Гусятинской районной больнице. У него 60% ожогов тела, транспортировать его нельзя.

Несколько лет добивался землю

В селе Калагаровка поступку своего односельчанина удивились. "Он уже несколько лет угрожает себя сжечь в знак протеста. Таким образом он давит на власть, чтобы решить свои проблемы. Правда, мы не думали, что он это реально сделает. Мало ли что говорит", – рассказала местная жительница Валентина.

Соседи Владимира поделились, что мужчина давно известен в селе своим неуживчивым характером. "Он нигде больше полугода работать не может. Так, полгода поработал, потом пошел в центр занятости, потом снова. Таки образом на пенсию себе и зарабатывал", – отметили они.

Несколько лет Владимир добивался приватизации коммунального куска земли. По словам односельчан, там находится общий проход, но он хотел забрать участок себе, ходил в сельсовет и говорил, что сожжет себя в людном месте.

Владимира в селе считают человеком не сильно нуждающимся. Его супруга работает на кухне в детском саду. У семьи есть участок земли для обработки, в хозяйстве – куры, гуси, даже вьетнамские свиньи.

"С голоду там никто не умирает, дети уже взрослые и живут отдельно. Так, чтобы ему было не на что жить и он пошел на отчаянный шаг, то такого нет. Правда, он со всеми конфликтует, даже с ближайшими соседями. Если соседская курица перелетит к нему через забор, то он ее никогда не вернет", – говорит односельчанин.

Стаж можно докупить

В Пенсионном фонде поясняют, что на самом деле недостающий стаж можно купить. За каждый месяц нужно заплатить двойной размер минимального единого соцвзноса (ЕСВ). Минимальный ЕСВ в Украине – 1100 грн (22% минимальной зарплаты). То есть, месяц стажа обойдется в 2200 грн.