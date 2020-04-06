2 апреля в областной клинической больнице в Витебске умерла 68-летняя женщина – в морге у неё подтвердили коронавирус. Её сын заявил о том, что данные об этом скрываются и написал заявление в полицию на президента Беларуси Александра Лукашенко за недостаточные меры по предотвращению болезни, которые привели к смерти матери.

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Как сообщает Belsat.eu, 68-летняя жительница Полоцка Лидия Матвеева лежала в отделении неврологии в Витебской областной клинической больнице в течение нескольких недель. Её сын Александр рассказал, что у матери долгое время болела спина, она начала ходить к врачам и в итоге её госпитализировали. После МРТ у Лидии была обнаружена доброкачественная опухоль на позвоночнике.

"Провели операцию, она прошла успешно. И буквально через два дня она начала кашлять, поднялась высокая температура. Диагноз меняли три раза", – рассказал он.

Сам Александр живет во Франции и не может приехать в Беларусь, так как границы закрыты. Он регулярно поддерживал связь с мамой по телефону, пока ее не перевели в реанимацию. После этого о состоянии женщины информировали родственники, живущие в Беларуси. Они сообщают, что после смерти в больнице никаких официальных комментариев не давали, а коронавирус подтвердили только в морге.

Витебская областная клиническая больница Белсат

"Ей прописали антибиотики, и через несколько дней она оказалась в реанимации с тяжелой формой пневмонии под аппаратом ИВЛ. 2 апреля она умерла. Никаких официальных комментариев от больницы мы не получили, дозвониться было невозможно. О ее состоянии и смерти мы смогли узнать только через знакомых врачей. Диагноз коронавирус был поставлен только в морге", – говорит одна из родственниц Лидии Матвеевой.

По словам родственников, женщину лечили в обычной палате, где с ней находились и другие люди. Что с ними – никто не знает. В больнице изданию отказались как-то комментировать эту ситуацию, отправив к высшему руководству. В администрации же никто на телефонные звонки не отвечал.

Александр Матвеев после всей этой ситуации написал заявление в Полоцкий РОВД. В нем он требует возбудить уголовное дело против Александра Лукашенко.

"Требую возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко Александра Григорьевича, 30.08.1954 г. р., уроженца пос. Копысь, Республика Беларусь. Который, находясь на посту Президента Республики Беларусь, не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса, в результате чего 02.04.2020 года в областной клинической больницы города Витебска умерла Матвеева Лидия Дмитриевна", – говорится в заявлении.

Александр Лукашенко

По словам Александра, от недостатка информации попросту страшно.

"Страшно то, что никакой информации людям не поступает, фамилии погибших не публикуются официально, все скрывается. Люди должны знать, что происходит у нас в стране. Карантин необходим, необходимо защитить врачей", – заявил он.

4 апреля Лидию Матвееву похоронили в закрытом гробу на армейском кладбище в Полоцке. А 5 апреля Министерство здравоохранения Беларуси сообщило о смерти 8 человек от COVID-19. По информации СМИ, имени Лидии среди них не было. 6 апреля статистика сообщила о 13 умерших – их имен не называют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси, согласно официальной статистике, по состоянию на 5 апреля коронавирусом COVID-19 заразились 502 человека.

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