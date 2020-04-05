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5 апреля • обновлено в 12:34
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Мурашки по коже! Видео встречи украинских медиков в Неаполе восхитило сеть

1.8т
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Видео встречи украинских медиков в Неаполе (Италия), которые отправились туда на помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19, восхитило сеть.

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Врачи прибыли в страну 4 апреля. Ролик с необычной встречей опубликовал украинский дипломат, генеральный консул Украины в Неаполе Виктор Гамоцкий на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня (4 апреля. – Ред.) в Бизнес-центре Неаполя на полную мощность раздаются песни Русланы – так итальянцы благодарят за солидарность и гуманитарную помощь Украине в противодействии коронавирусу", – написал он.

Встреча украинских медиков в Неаполе

Встреча украинских медиков в Неаполе

Видео за 12 часов с момента публикации насобирало более 500 лайков и 700 репостов.

"Viva Italia! Слава Украине!!!", "Как приятно, аж мурашки по коже, слава Украине, Крым – Украина", "Круто", – написали пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Украины Владимир Зеленский отправил украинских медиков в Италию бороться с COVID-19.

  • Министр внутренних дел Арсен Аваков и министр здравоохранения Максим Степанов заявили, что все двадцать медиков систем МВД и Минздрава улетели помогать итальянским врачам бороться с COVID-19 добровольно.

  • Украинских медиков, которых Зеленский отправил в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом, на военном аэродроме Pratica di Mare возле Рима встретили чиновники страны со словами благодарности.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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