"Мр*зь!" Сеть взбесила мать, поившая младенца водкой в Днепре

Интернет-пользователей вывела из себя 24-летняя жительница Днепра, которая в состоянии сильного алкогольного опьянения шла с коляской по проезжей части со своим 33-летним сожителем и поила младенца водкой.

Как сообщает "Информатор", только неравнодушие и своевременное реагирование прохожих, возможно, спасло жизнь годовалой малышке. Люди вызвали полицию.

После приезда правоохранителей, днепрянка была крайне возмущена появлению "людей в погонах" — женщина постоянно бросалась на них, материлась и отказывалась выполнять их требования.

Сеть взбесила мать, поившая младенца водкой в Днепре dp.informator.ua

В конце концов, ее вместе с сожителем заковали в наручники и доставили в Новокодакское отделение полиции, где оба получили протоколы по статьям 173 (за нецензурную брань в общественных местах) и 185 (за неповиновение законному требованию сотрудника полиции) КУоАП.

Девочку передали медикам — сейчас она находится в 6-й городской больнице. Решается вопрос о том, кто станет ее опекуном. Информацию о произошедшем сообщили сотрудникам ювенальной превенции.

Сеть взбесила мать, поившая младенца водкой в Днепре dp.informator.ua

На Instagram-странице dtp.ua, где была опубликована информация о горе-матери, юзеры написали гневные комментарии.

"Мразь... Неужели всем плевать до этого было...Соседи.. Ужас. Спасибо всем, кто думает не только за себя, но и за этого ребенка. Теперь у него есть шанс выжить", — написал один из пользователей сети.

Сеть взбесила мать, поившая младенца водкой в Днепре instagram.com/dtp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Хмельнитчине мать зверски убила младенца. Ребенка, задушенного мусорным пакетом, правоохранители нашли в доме женщины.

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