"Мрія" доставила в Украину новый гуманитарный груз из Китая: видео и детали

В среду, 6 мая, самолет Ан-225 "Мрія" доставил в Украину гуманитарный груз медицинских товаров из Китая, а также благотворительную помощь, которую для больниц приобрела НАК "Нафтогаз".

Прибытие воздушного судна в аэропорт "Антонов" в Гостомеле Киевской области транслировали на страницах компании в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что самолет привез около 110 тонн средств защиты. Перед разгрузкой провели дезинфекцию.

"Мрія" доставила в Украину новый гуманитарный груз из Китая

Рейс длился не одни сутки. Борт загрузили в китайском городе Тяньцзинь и оттуда самолет отправился в Казахстан, где произошла задержка. В "Нафтогазе" уточнили, что воздушному судну пришлось пробыть больше выделенного времени в аэропорту Алматы из-за погодных условий.

В компании также уточнили, что "Мрія" вместе с самолетом "Антей" доставили 500 000 защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных УЗИ-устройств.

Борт встретили глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская, заместители министра здравоохранения Светлана Шаталова и Виктор Ляшко, заместитель директора авиакомпании "Авиалинии Антонова" Виталий Шость.

Как уточнила Шаталова на брифинге после прибытия самолета, гуманитарный груз распределят по больницам, которые наиболее в нем нуждаются.

"Это оборудование и средства индивидуальной защиты Министерством здравоохранения будут распределены в соответствии с пропорцией количества больных. В те больницы, где это оборудование будет наиболее необходимым", – уточнила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, вокруг предыдущего груза разгорелся скандал. Журналисты узнали, что представители Офиса президента в разгар карантина занимались контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.

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