Может ли коронавирус вести себя как ВИЧ: иммунолог дала ответ.

В геноме коронавируса присутствует фрагмент вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), но воздействие COVID-19 и ВИЧ на организм человека различно.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала врач-иммунолог, ревматолог, эпидемиолог Людмила Смолина. По ее словам, наличие "вшитых фрагментов" нескольких вирусов в геноме COVID-19 подтверждает искусственное происхождение коронавируса.

Как пояснила врач, различие между ВИЧ и коронавирусом состоит в исходе заболевания. "ВИЧ медленно абсолютно убивает человека. Если человек заразился, выздороветь невозможно. А при коронавирусе люди выздоравливают", – сказала она.

Вместе с тем медик подчеркнула, что вакцину от коронавируса, как и вакцину от ВИЧ, вряд ли можно будет изобрести. Главная причина состоит в чрезвычайной мутабельности обоих вирусов.

Полную версию интервью с Людмилой Смолиной скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, ранее врач-эпидемиолог Людмила Мухарская высказала предположение о том, что реальное количество больных коронавирусом в мире может составлять не 9, а 18 миллионов человек, в Украине – не 40, а 400 тысяч.