"Моя первая леди!" Зеленский восхитил сеть нежным фото с женой

Президент Украины Владимир Зеленский восхитил сеть нежным фото со своей супругой Еленой.

Снимок был опубликован на официальной странице президента в Facebook. На нем Елена Зеленская изображена в алом платье-вышиванке и в светлых туфлях-лодочках.

Сам президент идет рядом с ней в компании коллег и охраны.

"Моя первая леди в красном!" – подписал кадр Зеленский.

Интернет-пользователи оценили пост Владимира Зеленского и оставили множество комментариев.

Зеленский восхитил сеть нежным фото с женой facebook.com/zelenskiy95

Зеленский восхитил сеть нежным фото с женой facebook.com/zelenskiy95

Зеленский восхитил сеть нежным фото с женой facebook.com/zelenskiy95

Зеленский восхитил сеть нежным фото с женой facebook.com/zelenskiy95

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее всплыли детали о наряде Зеленской на Дне Независимости. Ее образ обошелся максимум в пять тысяч гривен.

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