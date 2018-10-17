Мостовая ответила, руководит ли она Гриценко

Журналистка Юлия Мостовая ответила, руководит ли она своим мужем, одним из самых рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты Украины Анатолием Гриценко.

"Им не нужно руководить, понимаете? И на самом деле людей, которые говорят такие вещи, мне просто жалко", - заявила Мостовая в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По ее словам, Гриценко - очень порядочный и самодостаточный человек.

"Меня тусовка знает десятки лет. Степаныч для них – закрытая книга. О нем говорят, что он не способен договорятся. С кем и о чем? О том, как распилить? О том, как разнести? О том, как обнести? Нет, в этом он "договороспособным" не будет: у него совсем другие задачи. И хочется ему совершенно другого", - отметила она.

"Вот он придет – и все увидят, что мы как заехали 12 лет назад… Хотя, какие 12? Аньке 14 – значит, 15 лет назад – как не купили стулья и как не повесили шторы в спальне, так их и нет! И вы придете после его президентского срока – неблагодарного, справедливого, жесткого, хирургического, после которого все почувствуют себя лучше, но никто не скажет спасибо…" - прогнозирует Мостовая.

"…и штор не будет?" - спрашивает Гордон.

"Нет. И не надо. Мне надо просто пожарить яичницу, сварить кофе и ждать, когда придет с рыбалки. На той же сковородке готовить. И с той же кофеваркой. Это и есть мечта, если можно о ней говорить", - отвечает журналистка.

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