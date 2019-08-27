"Обед бога": морпехи ВСУ показали, как кормят защитников Украины

В сети показали, насколько улучшилось питание по новой системе для бойцов Вооруженных сил Украины. Так, стандартный обед включает полноценные первое и второе блюдо, свежие фрукты и напиток. К тому же, защитникам Украины существенно увеличили меню, сделав его более современным.

Соответствующие фотодоказательства опубликовал на своей странице в Facebook морской пехотинец ВСУ Дмитрий Иванов.

"Надоело обедать шаурмой и горьким кофе? Выход есть. Подпиши контракт с морской пехотой – будешь обедать, как бог. Кстати, на фото – обычный, ежедневный обед в 503-й ОБМП. Да, самый обычный", – отметил он.

Кроме того, добавил морпех, не менее важным мотиватором является и повышенная зарплата для военнослужащих. Ее размер составляет 11 тыс. грн, а также надбавки за дислокацию батальона в зоне Операции Объединенных сил.

Морпехов ВСУ кормят даже свежими фруктами Facebook Дмитрия Иванова

Обновленное меню для воинов Facebook Дмитрия Иванова

"Также (добавляется. – Ред.) адекватное командование, хороший коллектив и непринятие аватаризма. Ну и, конечно же, вы сможете познакомиться с массой новых людей и застрелить их. Работа мечты!" – иронизирует военнослужащий, имея в виду борьбу с российскими оккупантами.

Его пост вызвал ажиотаж в сети и собрал под собой множество забавных комментариев украинцев.

"Вот это я понимаю агитация на контракт", "А еще вас будут катать на качелях, сдувать с вас пыляку и возить на море купаться", "Последний пунктик, относительно новых людей, ну оооччченннь привлекательный", "Соблазнительно, реклама супер", "Тогда мы идем к вам", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Окружной административный суд Киева признал недействительным приказ Министерства обороны, который предусматривал проведение реформы питания в Вооруженных силах Украины.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!