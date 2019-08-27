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"Обед бога": морпехи ВСУ показали, как кормят защитников Украины

2.2т Читать материал на украинском

В сети показали, насколько улучшилось питание по новой системе для бойцов Вооруженных сил Украины. Так, стандартный обед включает полноценные первое и второе блюдо, свежие фрукты и напиток. К тому же, защитникам Украины существенно увеличили меню, сделав его более современным.

Соответствующие фотодоказательства опубликовал на своей странице в Facebook морской пехотинец ВСУ Дмитрий Иванов.

"Надоело обедать шаурмой и горьким кофе? Выход есть. Подпиши контракт с морской пехотой – будешь обедать, как бог. Кстати, на фото – обычный, ежедневный обед в 503-й ОБМП. Да, самый обычный", – отметил он.

Кроме того, добавил морпех, не менее важным мотиватором является и повышенная зарплата для военнослужащих. Ее размер составляет 11 тыс. грн, а также надбавки за дислокацию батальона в зоне Операции Объединенных сил.

Новости
Красная рыба и ананасы: украинцам показали, чем кормят бойцов ВСУ
Морпехов ВСУ кормят даже свежими фруктами

Морпехов ВСУ кормят даже свежими фруктами

Facebook Дмитрия Иванова

Обновленное меню для воинов

Обновленное меню для воинов

Facebook Дмитрия Иванова

"Также (добавляется. – Ред.) адекватное командование, хороший коллектив и непринятие аватаризма. Ну и, конечно же, вы сможете познакомиться с массой новых людей и застрелить их. Работа мечты!" – иронизирует военнослужащий, имея в виду борьбу с российскими оккупантами.

Его пост вызвал ажиотаж в сети и собрал под собой множество забавных комментариев украинцев.

"Вот это я понимаю агитация на контракт", "А еще вас будут катать на качелях, сдувать с вас пыляку и возить на море купаться", "Последний пунктик, относительно новых людей, ну оооччченннь привлекательный", "Соблазнительно, реклама супер", "Тогда мы идем к вам", – пишут люди.

"Обед бога": морпехи ВСУ показали, как кормят защитников Украины

"Обед бога": морпехи ВСУ показали, как кормят защитников Украины

"Обед бога": морпехи ВСУ показали, как кормят защитников Украины

"Обед бога": морпехи ВСУ показали, как кормят защитников Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Окружной административный суд Киева признал недействительным приказ Министерства обороны, который предусматривал проведение реформы питания в Вооруженных силах Украины.

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Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
А в России даже у стройбатальонов шведский стол.
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