Морозы до -20: синоптик предупредил о резком наступлении холодов в Украине

В Украине с 5 февраля резко ухудшится погода и на смену плюсовой температуре придут морозы со снегопадом.

Об этом в Facebook сообщил синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич.

Метеолорог отметил, что еще 3 февраля впервые он увидел, как в Харькове зацвели подснежники, но вскоре погода резко изменится.

"Уже с 5 февраля состоится существенное изменение погодных условий и смена циркуляции. Ожидается выход южного циклона, который принесет снегопады, метели, а в его тылу произойдет вторжение арктического воздуха", – сообщил Кибальчич.

Синоптик добавил, что 7 по 10 февраля будет наблюдаться холодная погода с морозами в ночное время до -9-14 градусов, а местами даже до -20 градусов Цельсия.

В ГосЧс Украины также предупредили, что 4-6 февраля ожидается осложнение погодных условий до оранжевого (второго) уровня опасности.

Погода в Украине

"Днем 4 февраля на Закарпатье, Прикарпатье значительный дождь и мокрый снег. Ночью 5 февраля сильный снег (прирост снежного покрова 10-20, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метель, на дорогах снежные заносы, гололедица", – отмечено в сообщении.

Также 3-4 февраля на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Спасатели добавили, что 5-6 февраля в центральных областях ожидается снегопад. В восточных областях – снег с дождем, в южных областях также дождь с переходом в мокрый снег и образования снежного покрова высотой 10-15 см.

Прогноз на 9 февраля

Прогноз на 6 февраля

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину ворвется настоящий южный циклон, который принесет резкое ухудшение погоды.

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