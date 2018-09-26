Мороз и солнце: синоптики уточнили противоречивый прогноз по Украине

В среду, 26 сентября, в Украине ожидается рост атмосферного давления, уменьшение облачности и прекращение осадков.

По всей территории погоду будет определять холодный воздух, продолжающий поступать с северо-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый.

Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве областей на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, на юге 12-17°.

В Киеве - без осадков, ночью +2...+4°, днем +11...+13°.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, в Украине в среду, 26 сентября, антициклон вытеснит дождливый циклон, прекратятся осадки и ветер постепенно стихнет.