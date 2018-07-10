Моисей и все-все-все: в Украине нашли уникальную семью из трех сотен членов

Уникальную семью из поселка Доброслав на Одесщине внесли в Национальный реестр рекордов.

У ее 87-летнего главы Павла Семенюка, которого прозвали Моисеем, - 346 прямых потомков (13 детей, из них живы 10, 127 внуков, 203 правнука и 3 праправнука), пишет "КП в Украине".

Старшей дочери исполнилось 66 лет, а самым маленьким праправнукам нет еще года. Прочих родственников вместе с зятьями, сватами и невестками - только в Доброславе больше полутысячи.

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Регистраторы говорят, что семейство претендует на звание самого многочисленного в мире. Предки Семенюка также славились многодетными семьями - к примеру, у его отца было 17 братьев и сестер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле текущего года умер 121-летний чилиец Селино Вильянуэва Джарамильо, которого по неофициальным данным считали старейшим жителем в мире.