Минздрав изменил алгоритм помощи больным коронавирусом: как будут лечить

Министерство здравоохранения Украины обновило механизм предоставления стационарного лечения больных коронавирусом.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на странице в Facebook. Там подчеркнули, что положения основываются на рекомендациях ВОЗ, обновленных после распространения болезни за пределы Китая, и являются адаптированными к потребностям системы здравоохранения Украины.

Так, согласно обновленным медицинским стандартам, стационарное лечение должно быть обязательно предоставлено:

пациентам с подозрением на COVID-19 или больным на коронавирус в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности;

пациентам, независимо от тяжести состояния, которые относятся к группе риска развития осложнений.

Отмечается, что в указанную группу риска входят пациенты с тяжелым течением артериальной гипертензии, декомпенсированным сахарным диабетом, с иммуносупрессивными состояниями, тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации, онкологическими заболеваниями.

Кроме этого, указывается, что по прибытию пациента в больницу должна проводится медицинская сортировка. В частности, зависимо от тяжести заболевания, необходимости начинать мероприятия медицинской помощи и наличию тяжелого острого респираторного синдрома, связанного с коронавирусом.

"Медики будут оказывать помощь в зависимости от состояния пациента и его классификации. Всем пациентам с COVID-19, находящимся в стационаре, будут проводить профилактику общих осложнений", – говориться в сообщении Минздрава.

Там подчеркнули, что беременных женщин с подозрением на коронавирус будут госпитализировать в специализированный стационар. А вся терапия будет проводиться с учетом стандартов ведения беременности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине карета скорой медицинской помощи приедет по вызову к гражданам с симптомами коронавируса только после осмотра пациента семейным врачом.

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