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Метели и перепады температуры: синоптик дала прогноз на первые дни 2019 года

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В Украине 2019 год начнется со скачков температуры воздуха, а также метелей и гололеда.

Уже со 2-го января ожидается похолодание до умеренных морозов после оттепели, которая ожидается в новогоднюю ночь. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем блоге на Оpinion.

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"Щедрость атмосферы никто не ставит под сомнение — снега, метелей, гололеда и скачков температуры воздуха у нас оказалась полная корзина", — уточнила она.

Температура воздуха в Украине ночью 1 января составит -2…-8 градусов, на юге – 0…+3 градусов.

"В новогоднюю ночь снег и мокрый снег в сочетании с сильным ветром пройдут на западе, севере, местами в центральных областях Украины. На юге Украины будет преобладать туман, дождь, местами возможен мокрый снег. В восточных областях существенные осадки в ночные часов 1 января маловероятны", — добавила Диденко.

Укргидрометцентр

Укргидрометцентр

Скриншот

Укргидрометцентр

Укргидрометцентр

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Диденко прогнозировала, что на новогодние праздники по всей территории Украины ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом, в ночь с 31-го декабря на 1 января температура будет колебаться в пределах от 0 до 6 градусов мороза.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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