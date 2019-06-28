"Меня поддержит народ": в ПЦУ рассказали, почему Филарет решился на войну с Епифанием

Почетный патриарх ПЦУ Филарет отступился от идеи создания единой поместной украинской церкви из-за своего возраста.

Об этом в радиоэфире рассказал архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря. При этом он отметил вклад патриарха в борьбу за автокефалию.

"Очень тяжело в таком возрасте воспринимать новые реалии, особенно когда они сложились таким очень драматическим способом. Когда патриарх начал говорить, что все это хорошо, но мы Киевский патриархат, я патриарх, а вот это все митрополит - это для внешнего мира, мы сначала думали, что это, возможно, какое-то непонимание ситуации, пытались убедить, что "Ваше Святейшество, эти ваши идеи и ваши мысли никто не поддерживает". Он лично мне говорил: "вы молодой, вы не понимаете. Меня поддерживает церковь и меня поддерживает народ", – вспоминал Евстратий.

Архиепископ подчеркнул, что зачатки "войны" с Филаретом начали проявляться уже несколько месяцев назад.

"Он еще за несколько месяцев говорил нам:" Я выйду к прессе, я скажу, и народ поднимется при патриархе", – добавил он.

Архиепископ отметил, что патриарх Филарет отстранил от себя всех "молодых", которые пытались ему противоречить и что-то доказывать.

Патриарх Филарет

"Сейчас у него только те люди, которые говорят те же вещи, что и он. И когда он абсолютно серьезно перед журналистами цитирует такое издание, как "Известия", и ссылаясь на него, говорит о каких-то миллионах, какие расходы в Константинополе, которые они нафантазировали - это уже свидетельство того, что критичность сознания, критичность восприятия реалий через драматические события последнего года, из-за стресса, который он пережил, явно снизилась. И те, кто оказался у него сейчас, просто пользуются", – подытожил Евстратий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня почетный патриарх Филарет заявил о создании "синода" ликвидированного Киевского патриархата, состоящий из пяти епископов, которых накануне Православная церковь Украины отлучила от священнослужения.

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