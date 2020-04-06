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6 апреля • обновлено в 07:27
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Мендель сказала, что будет после карантина в Украине. Видео

3.8т
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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что карантин изменит Украину и страна уже не вернется к прежнему состоянию.

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Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Билл Гейтс считает, что только одна вещь позволит нам безопасно собраться толпами на стадионе, и это будет изобретение лекарств. Но я думаю, что нам не удастся снова вернуться к тому устрою, в котором мы привыкли с вами жить. У нас есть огромный шанс осуществить после карантина просто цунами добра и любви, ведь мы начнем ценить то, чего не замечали обычно, поэтому не упустите этот шанс", – сказала Мендель.

Мендель сказала, что будет после карантина

Мендель сказала, что будет после карантина

Скриншот из видео

Пандемия, по ее словам, отразится на всем мире. Главным плюсом карантина, по мнению Мендель, станет то, что люди начнут ценить свою жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль экстренно обратился к украинцам и объявил об усилении карантинных мер. Ввели ряд новых запретов.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Карантин в Украине
Персона
Юлия Мендель
Место
Украина
Тег
карантин
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