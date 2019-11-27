Мать скандального дуэта Anna Maria получила высокую должность в Крыму

Мать участниц скандального дуэта Anna Maria Ларису Опанасюк назначили на должность "уполномоченного по правам человека" в оккупированном Россией Крыму.
Такое решение принял подконтрольный Кремлю парламент Крыма, передает "Крым.Реалии". Ранее кандидатуру Опанасюк согласовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Благодарю за оказанное мне доверие. Оправдаю. Я уверена в плодотворном сотрудничестве", – сказала Опанасюк, принимая присягу.
Лариса Опанасюк
В свою очередь украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ее полномочия распространяются на аннексированный Крым, и жители полуострова не нуждаются в собственном омбудсмене.
Напомним, что ранее Лариса Опанасюк сотрудничала с Сергеем Аксеновым, поставленным оккупантами во главе Крыма. С 28 февраля 2014 года Опанасюк занимала пост заместителя Аксенова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В феврале 2019 года дуэт ANNA MARIA участвовал в финале Национального отбора на конкурс Евровидение.
За день до этого девушки серьезно оскандалились в эфире крымскотатарского телеканала ATR. Вокалистки, которые родились и выросли в Крыму, в интервью с Романом Скрыпиным отказались признавать аннексию полуострова РФ, а также заявили, что "в Украине не идет война с Россией".
В сети появилась буря негодования из-за скандального интервью. Пользователи назвали сестер "дешевыми балалайками".
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