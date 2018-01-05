В нашумевшей истории об учителе донецкого лицея Григории Штейн, который защищал Украину в полемике со своими учениками, есть нечто совершенно омерзительное. И это не сам факт скрытой съемки студентами…

Эпицентр мракобесия здесь даже не донос на 79-летнего педагога в соответствующие ДНР-овские, гниющие как у библейского Ирода "правоПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ" органы. Ад этого сюжета в том, что ГОВОРЯТ школьники… Самое страшное - та чушь, которую несут донецкие подростки, рассказывая о киевской хунте.

Не знаю, есть ли синоним термина "обрюхатить" применимый к мозгам. Однако уверен, что, если такового нет в наши гибридные времена, его нужно морфологизировать. То, что мы слышим в этом ролике от детворы - это результат самого настоящего массового ментального изнасилования донецкой молодежи российским режимом. И это, по моему мнению, страшней сифилиса.

Новости Детский антинаркодилерский Майдан

В настоящее время термин "венерические болезни" уступил место более широкому понятию: заболевания, передающиеся половым путем, короче - ЗППП. Эту же аббревиатуру теперь можно использовать как Заболевания Передающиеся Путем Пропаганды.

Уверен, что в будущем суде над нынешним российским режимом отдельной статьёй придется провести эту ментально деструктивную, интеллектуально-гонорейную деятельность.

Не так давно в Швеции трое мужчин были арестованы по подозрению в изнасиловании местной жительницы. Всю эту сцену они передавали в прямой эфир через "Фейсбук". У кремлевских оккупантов, надругающихся над оккупированным населением, в том числе над несовершеннолетними, цифры изнасилованных идут в сотнях тысяч, и средства трансляции этой ментальной оргии помощнее, чем персональные страницы шведских негодяев в соцсетях.

Еще в начале российской интервенции в Украину я предложил термин СПИД расширить и включить в него Синдром Пропагандистского Имунно Дефицита. Увы, старая болячка теперь, передаваясь информационно-половым путем, косит новое поколение в Донбассе. Эта чума, уже двадцатого первого века - пострашнее и сифилиса, и гонореи, и трихомониаза, поскольку поражает не гениталии на короткое время, а мозги надолго…, а иногда даже навсегда.