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1 ноября • обновлено в 11:25
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Масштабный обмен пленными: Пристайко раскрыл подробности

1.3т Читать материал на украинском

В настоящее время "Л/ДНР" и Украина готовятся к обмену пленными и подбирают кандидатов для освобождения.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает ТСН. При этом сроки нового обмена он не смог озвучить.

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"Сейчас мы готовимся к еще более масштабному обмену… Это не период ожидания, это период подбора подходящих кандидатов на обмен, изучение их дел и одновременно возможность освобождения", – рассказал глава МИД.

"Мне бы хотелось, чтобы он состоялся максимально быстро. Мы вообще не привязываемся к Нормандскому саммиту. Если саммит лидеров и поспособствует обмену, мы не имеем ничего против. Для нас любая задержка с освобождением людей, это, мягко говоря, трагедия. Мы не привязываемся к этому никак", – добавил Пристайко.

Он отметил, что надеется на встречу лидеров в "нормандском формате" уже в ноябре.

Пристайко раскрыл подробности обмена пленными

Пристайко раскрыл подробности обмена пленными

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, в самопровозглашенной так называемой "ДНР" заявили, что готовы к проведению обмена пленными с Киевом по формуле "52 на 85".

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Тема
Обмен пленными
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
Хоч ЩОСЬ серйозне сказали
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Мир Миру, серьезнее - это лапки кверху)))
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