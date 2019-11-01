Масштабный обмен пленными: Пристайко раскрыл подробности

В настоящее время "Л/ДНР" и Украина готовятся к обмену пленными и подбирают кандидатов для освобождения.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает ТСН. При этом сроки нового обмена он не смог озвучить.

"Сейчас мы готовимся к еще более масштабному обмену… Это не период ожидания, это период подбора подходящих кандидатов на обмен, изучение их дел и одновременно возможность освобождения", – рассказал глава МИД.

"Мне бы хотелось, чтобы он состоялся максимально быстро. Мы вообще не привязываемся к Нормандскому саммиту. Если саммит лидеров и поспособствует обмену, мы не имеем ничего против. Для нас любая задержка с освобождением людей, это, мягко говоря, трагедия. Мы не привязываемся к этому никак", – добавил Пристайко.

Он отметил, что надеется на встречу лидеров в "нормандском формате" уже в ноябре.

Пристайко раскрыл подробности обмена пленными Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, в самопровозглашенной так называемой "ДНР" заявили, что готовы к проведению обмена пленными с Киевом по формуле "52 на 85".

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