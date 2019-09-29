І знову до старої теми. Чи є культура поза політикою? І чи варто імітувати спільний мир із російськими артистами, які давно обслуговують інтереси російської армії і Міноборони? Які своїми харизмами утверджують, що анексії, вторгнення і воєнні конфлікти, у яких бере участь РФ по усьому світу – це добре.

Днями за участь в черговому пропагандистському проекті Кремля #всеммир перепало Олегу Виннику.

Якщо вас не турбує, куди витрачати свої кревні, то це привід задуматись, чи треба робити аншлаги людині, яка розказує на тому самому відео про небажання бачити сльози "молодих вдовиць", а по факту допомагає подібним проектам із легалізацією.

У проект затягнули з цією метою ще й французьку легенду Мірей Матьє та італійського Алессандро Сафіна з його "Luna". Знаючи неперебірливість нашої аудиторії, упевнена, що вони збиратимуть палаци спорту й надалі. Тут же російські Валєрія і Прігожин, "Квартет И", Зара, Познер і "червона шапочка" Яніна Поплавская просять подумати про "один мир на всех" и "братья не делятся".

На словах зі шкіри пнуться, щоб викликати мир, як Діда Мороза під ялинку, а на ділі підтримують анексію і розважають російських солдат попсою на військових базах.

Отже, з ким зв'язався наш Олег Винник, якого так масово люблять таксисти і пані за 35+ з непростою жіночою долею?

Поплавская каже в кліпі, що проти війни і за мирні переговори (очевидно, мова йде про Донбас за російським сценарієм), бо бачила начебто, як помирають діти. На практиці пані має медаль "Участнику военной операции в Сирии" і не соромиться розповідати про плідну співпрацю із Міноборони РФ із 2013 року.

"Люди, которых я знаю, работают с министерством не за премии и не за медали. Эти медали будут лежать в выдвижных ящиках комодов, ими будут гордиться семьи. Никто же не будет ходить по улицам и кричать: "Я сделал то-то и то-то", – говорила Поплавская.

Таку саму медаль за розваги російських солдат в Хмеймімі має ще одна учасниця відео – співачка Зара. Її взагалі можна сміливо назвати ледве не головною співачкою російських окупаційних військ. В ютубі можна знайти, як сирійські відео, так і участь в офіційних святах типу День Росії в Криму.

Відчуття таке, наче тебе облизали гієни…

Йдемо по прізвищах "мироносців" далі.

Валєрія з Прігожиним вітали приєднання Криму до Росії, а місяць тому дегустували вино в кримській "Масандрі"… Валєрія була чи не головною співачкою на відкритті Кримського мосту – потужного піар-проекту Кремля.

Сосо Павліашвіші теж не проти заробити в анексованому Криму. Співак опустився до того, що, наприклад, виступає на відкритті пляжу в Ялті, де були очільник російського парламенту Криму Володимир Константинов, міністр курортів Криму Вадим Волченко і голова адміністрації Ялти Олексій Челпанов.

Оксана Федорова, колишня "Міс Всесвіт" заміжня за офіцером ФСБ і засекреченим працівником Адміністрації президента Путіна Андрієм Бородіним.

Познер, на якого інколи озираються українські журналісти та ті, хто співчуває російським лібералам, улітку цього року потрапив до бази "Миротворця" за поїздку до Криму. У 2014 він був проти анексії, згодом змінив думку на таку, що Крим в принципі історична і етнічна територія Росії, тому захопити його – нормально.

Едгар Запашний, іще один "миротворець", хоч і народився в Ялті публічно гиркався із Лаймою Вайкуле за відмову гастролювати в Криму. І так само відстоює право РФ на загарбництво чужих територій.

Хоча Олег Винник уже публічно спростував свою участь у сумнівному культурному проекті і відзначив, що оце усе не йде в розріз його позиції, душок лишився.

Бо не можна посидіти в кублі гієн і виглядати, як святий апостол.

Щодо мирних пропозицій росіян все ясно. Де не виходить деформований Штайнмаєр чи уряд не летить до "Газпрому" – там починаються "качки" начебто неполітичних двіжів. Хоча, як показують вищеописані кейси, всі ці люди із культури прямо вмонтовані в російську оборонку і пропаганду.

Врешті, навіть із візуальними рішеннями творці цього продукту пропаганди промахнулись. Не може бути кліп про мир у чорних кольорах.

І попри таку гнучкість Олега Винника, добре, що у нас знайдеться свій Стасік з прямолінійною пропозицією ворогу – поспати.

Звісно, сказати, що наші поп-зірки регулярно встрягають у скандали з Росією, не сказати нічого. Так, популярне "Время і Стєкло" регулярний гість всіляких музичних премій та івентів, знімався в рекламі російського мобільного оператора, на виступах в Росії не цуралися казати публіці "наша страна".

Лобода днями давала інтерв'ю Собчак і сказала: "Те, що відбувається в політиці, нас, артистів не стосується. Ми поза цим усім", – сказала артистка. Хоча і планує невдовзі великий концерт в Україні.

Потап і Настя, Alekseev, Веря Брєжнєва і Анна Сєдокова, Ані Лорак і низка інших почуваються бажаними гостями в Росії. На будь-яке зауваження запевняють, що це нічого страшного, це просто культура... Є лиш одне "але" – цю культуру споживають і не неї рівняються. Спасибі, що хоч на базах росіян ще не додумалися виступити.

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