Подарунок для вас. Маленький лікбез про правилам дорожнього руху.
Просто я здивований кількістю неграмотних.
В правилах дорожнього руху є спеціальний пункт. Дуже важливий. Спеціально виділений. Про пріоритети знаків і сигналів.
Так от, по ступені важливості: найголовніший сигнал - сигнал регулювальника (людини). Слухаємося тільки його, не звертаючи уваги на інше. Тобто регулювальник показав, і ми поїдемо навіть через осьову, під знак і т.д. Тобто йому "видніше". Його для цього і поставили.
Якщо регулювальника нема, то рухаємось на працюючий світлофор. Ситуація така сама. Світлофор головний. Наприклад, ви стоїте на другорядній дорозі, а вам зелене світло. То їдете ви, а ті, хто на головній, стоять. Тобто не звертаємо уваги на знаки і т.д.
Якщо світлофор не працює або його немає, то тут уже дивимся на знаки. Тоді знаки головні.
Якщо є тимчасові знаки, то головні вони (їх спеціально поставили недавно, щоб попередити про ремонт чи ще щось).
Якщо знаків немає, то тут дивимся, яка із доріг із асвальтовим покриттям - та і головна.
А якщо дороги рівнозначні і немає знаків, то тут перевагу має той, хто рухається прямо без всяких поворотів, а потім проїздить той, хто повертає.
Ну, при повороті діє правило "перепони справа". Тобто у кого перепона справа - той і пропускає "перепону", а потім їде сам.
Ну і при проїзді перехресть із круговим рухом перевагу має той, хто вже їде по кругу, а інший чекає поки він проїде (якщо немає знака спеціального, але про знаки я писав уже).
Окремо дам приміточку - зелена стрілочка направо на перехресті біля світлофора НЕ ЗОБОВ'ЯЗУЄ, а ДОЗВОЛЯЄ вам рухатися направо НЕЗАЛЕЖНО від сигналу світлофора. АЛЕ!!! Тільки тоді, коли ви пропусите всіх і не будете нікому заважати. Просто полегшує вам життя.
І для придурків, які зібралися позаду і сигналять вам і кричать, щоб ви їхали по цій стрілочці, бо їм треба туди ж, повідомляю - ви не маєте жодного права "підганяти" чи "вказувати" передньому водію. Це ЙОГО ВЛАСНА справа їхати по цій стрілочці чи ні. Він може їхати прямо і не повертати по зеленій стрілочці. Цей знак НЕ ЗОБОВ'ЯЗУЄ їхати. ТОму стоїте і чемно чекаєте своєї черги. Навіть якщо ви на бляхах і дуже поспішаєте убитися об найближчий стовп за поворотом.
Бережіть себе.
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